Fan BingBing riappare dopo la misteriosa sparizione e si scusa | ' Sono colpevole'

Fan BingBing - 129 milioni di dollari di multa per tasse non pagate : Letteralmente 'scomparsa' per mesi, Fan Bingbing, diva del cinema cinese vista anche in "X-Men: Days of Future Past", è viva e vegeta. L'attrice è tornata a parlare dopo un'estate di paura e folli indiscrezioni, confermando la stangata ricevuta dal governo cinese per non aver pagato le tasse. Bingbing ha evaso qualcosa come 47 milioni di dollari, con l'amministrazione statale delle imposte della Cina che le ha inflitto una multa record da ...

L’attrice cinese Fan BingBing - scomparsa da mesi - è stata multata per evasione fiscale : L’attrice cinese Fan Bingbing – una delle più celebri attrici cinesi, famosa anche in Occidente e scomparsa da circa tre mesi – è stata multata per evasione fiscale e dovrà ora versare allo stato cinese circa 883 milioni di yuan, pari The post L’attrice cinese Fan Bingbing, scomparsa da mesi, è stata multata per evasione fiscale appeared first on Il Post.

