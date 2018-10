Fan Bingbing | 129 milioni di dollari di multa per tasse non pagate

blogo

(Di mercoledì 3 ottobre 2018) Letteralmente 'scomparsa' per mesi, Fan, diva del cinema cinese vista anche in "X-Men: Days of Future Past", è viva e vegeta. L'attrice è tornata a parlare dopo un'estate di paura e folli indiscrezioni, confermando la stangata ricevuta dal governo cinese per non aver pagato leha evaso qualcosa come 47di, con l'amministrazione statale delle imposte della Cina che le ha inflitto unarecord da 129di. Oltre ai 42dimai versati, se ne sono aggiunti 87 in sanzioni. Non dovesse pagre, lafinirebbe dietro le sbarre.Fan, 129didipernon03 ottobre 2018 10:54.