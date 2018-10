F1 | Wolff | «Sono fiducioso per il futuro di Ocon»

F1 – Lauda ricoverato - il messaggio di Toto Wolff : “sono sicuro che presto dirà a infermieri e medici che ne ha abbastanza di stare in ospedale” : Il messaggi di Toto Wolff per Niki Lauda: il team principal Mercedes scrive al presidente non esecutivo del team Niki Lauda, a pochi giorni dalla scomparsa di Sergio Marchionne, sta facendo allarmare tutto il mondo della F1. ricoverato in un primo momento per un virus intestinale, adesso si trova in condizioni preoccupanti in ospedale a Vienna a seguito di un trapianto di polmone. LaPresse/Photo4 Tutto il Circus prega per il presidente non ...