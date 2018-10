F1 | Gp Giappone | nuova livrea per la Ferrari

Ferrari - nuova livrea per il Gp del Giappone : Le SF71H per la gara in programma domenica a Suzuka ha deciso di apportare delle correzioni cromatiche. Sono previsti degli inserti di colore differente dal solito su alcune parti come cofano motore e ...

F1 - GP Giappone 2018 : la Ferrari correrà con una nuova livrea! Novità su cofano motore e ala posteriore : La Ferrari disputerà il GP del Giappone 2018, in programma nel weekend a Suzuka, con una nuova livrea. Il Cavallino Rampante ha infatti deciso di apportare delle correzioni cromatiche rispetto a quanto siamo soliti vedere, in particolar modo sul cofano motore, sui barge board e sull’ala posteriore. Si tratta di un cambiamento che coincide con l’inizio di una nuova attività della Philip Morris International, uno degli sponsor della ...

Formula1 - nuova livrea Ferrari per il GP del Giappone : In occasione del GP del Giappone, previsto nel week end del 7 ottobre a Suzuka, la Ferrari cambia pelle. Non si tratta di novità tecniche, ma di ritocchi estetici, in paricolare sul colore. Il rosso ...

La nuova Giapponesizzazione del XXI secolo : Society 5.0 e open innovation : Già alla fine del XX secolo avevamo assistito alla supremazia tecnologica del Giappone, che per primo al mondo aveva creato una società basata sulla cultura della coesistenza tra innovazione e tradizione, elementi i quali, in continuo e affascinante contrasto tra loro, rappresentano i due volti apparentemente distanti di un paese che aveva deciso di proiettarsi nel futuro. Dove per futuro si intende progresso, aumento delle ...