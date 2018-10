F1 - Gp del Giappone | un circuito molto impegnativo per Pirelli

Ferrari : nuova livrea per il Gran Premio del Giappone : Invece, il cambio di colore segna una nuova spinta da parte dell'azienda a trasformare le sue attività commerciali, soprattutto nei campi della scienza, della tecnologia e dell'innovazione. All'...

Ferrari - nuova livrea al GP del Giappone : Qualche ritocco di colore sul cofano motore, sull'alettone posteriore e sui deviatori di flusso sulle fiancate, voluti dallo sponsor

La giapponese Asahi del Gruppo Mitsubishi stringe una collaborazione con il DSGG di Unimore : Svolge attività di ricerca nel campo della chimica computazionale applicata alla scienza dei materiali. E' coautore di circa 106 articoli pubblicati su riviste scientifiche internazionali e 7 ...

F1 - Gli orari del Gran Premio del Giappone su Sky Sport F1 HD [VIDEO] : La Formula 1 è ancora più alla portata degli appassionati grazie all'App di Sky Sport: con il Match Centre è possibile accedere alla cronaca scritta in real-time e ai tempi ufficiali FOM. IL GP DEL ...

Ferrari - nuova livrea per il Gp del Giappone : Le SF71H per la gara in programma domenica a Suzuka ha deciso di apportare delle correzioni cromatiche. Sono previsti degli inserti di colore differente dal solito su alcune parti come cofano motore e ...

Formula1 - nuova livrea Ferrari per il GP del Giappone : In occasione del GP del Giappone, previsto nel week end del 7 ottobre a Suzuka, la Ferrari cambia pelle. Non si tratta di novità tecniche, ma di ritocchi estetici, in paricolare sul colore. Il rosso ...

Formula 1 - GP Giappone 2018. Sky Spy : la minaccia del ritiro spaventa ancora? : Sembra una partita a poker, in cui ciò che conta davvero è capire se l'avversario sta bluffando o fa sul serio. La storia che da un paio di settimane gira nel paddock di Formula 1 racconta di un punto ...

Formula 1 : orari e diretta tv del GP Giappone : Prove libere, qualifiche e gara, live anche su Sky Sport Uno. Come fare a seguire il GP del Giappone 2018? Il racconto della pista è affidato come sempre a Carlo Vanzini , affiancato da Marc Gené ...

F1 - GP Giappone 2018 : Sebastian Vettel e Ferrari in cerca della resurrezione a Suzuka. Serve un miracolo? : Il 17° round del Mondiale 2018 di Formula Uno è ormai prossimo e sul tracciato di Suzuka (Giappone) la Ferrari andrà a caccia di riscatto dopo le poco fortunate prestazioni di Singapore e Sochi, da cui il Cavallino Rampante si sarebbe aspettato dei risultati ben diversi. I trionfi di Lewis Hamilton hanno ampliato il distacco di Sebastian Vettel dal britannico: il gap ora è di 50 punti. Quando mancano 5 GP al termine del campionato, è necessario ...

F1 - Verstappen fiducioso in vista del Gp del Giappone : “abbiamo buone possibilità di vittoria” : Rinfrancato dall’ottima prestazione fornita a Sochi, l’olandese punta a ottenere un buon risultato anche in Giappone Una rimonta esaltante in Russia, utile per rinfrancarsi e affrontare al meglio questo finale di stagione. Max Verstappen si prepara al Gp di Suzuka, una pista che piace molto all’olandese, pronto a lottare per le posizioni di vertice già dal venerdì. Photo4 / LaPresse Interrogato alla vigilia del week-end ...

La nuova giapponesizzazione del XXI secolo : Society 5.0 e open innovation : Già alla fine del XX secolo avevamo assistito alla supremazia tecnologica del Giappone, che per primo al mondo aveva creato una società basata sulla cultura della coesistenza tra innovazione e tradizione, elementi i quali, in continuo e affascinante contrasto tra loro, rappresentano i due volti apparentemente distanti di un paese che aveva deciso di proiettarsi nel futuro. Dove per futuro si intende progresso, aumento delle ...

LIVE Italia-Turchia volley femminile - Mondiali 2018 in DIRETTA : trionfo delle azzurre!!! Le ragazze di Mazzanti servono il poker in Giappone : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Turchia, match valido per i Mondiali 2018 di volley femminile. A Sapporo (Giappone) andrà in scena una partita fondamentale per futuro della nostra Nazionale nella rassegna iridata, un eventuale successo contro le anatoliche ci permetterebbe di sognare concretamente l’accesso alla terza fase della competizione e di lanciarsi con maggiore ottimismo verso le super sfide con Cina, Russia e ...

F1 - GP Giappone 2018 : il calendario del fine settimana. Programma - orari e tv : Il Circus del Mondiale 2018 di Formula Uno torna subito in azione e si va in Giappone, sul celebre tracciato di Suzuka, per il 17° round iridato. Ci si aspetta il solito confronto tra Ferrari e Mercedes con le Frecce d’Argento che, con Lewis Hamilton, sembrano aver cambiato il loro passo e creato un margine importante nei confronti della Rossa. Il trionfo di Sochi del britannico, davanti al compagno di squadra Valtteri Bottas è stato ...

Pacifico - Kong-Rey è un super tifone di categoria 5 : Giappone - Taiwan - Cina e Corea del Sud in allerta per venti devastanti e alluvioni [MAPPE] : 1/14 ...