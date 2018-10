Euro | con Italexit un' azienda su quattro rischia di chiudere

“Se l’Italia va in crisi qui viene giù tutto” : in Europa la paura per l’effetto contagio : Era da qualche anno che l’attenzione nella due giorni di Eurogruppo-Ecofin non si catalizzava su un solo Paese. Le conferenze stampa praticamente monotematiche. Le discussioni nei corridoi pure. Tutti i riflettori puntati sullo stesso governo. Non succedeva dai tempi della crisi greca. ...

Pensioni - Di Maio alla Fornero : 'Non prendo lezioni da lei' - ma è scontro con l'Europa : La Nota di aggiornamento al Def con il rapporto deficit-Pil al 2,4 per cento ha suscitato l'immediata reazione dell'Europa, com'era ampiamente prevedibile. Il presidente della Commissione Europea, Jean Claude Juncker ha ufficialmente aperto la crisi tra l'Europa e l'Italia, affermando che il nostro Paese non può godere di trattamenti speciali che, se concessi a tutti, porterebbero alla fine dell'euro. Addio reddito di cittadinanza e addio ...

"Se l'Italia va in crisi qui viene giù tutto" : in Europa la paura per l'effetto contagio : Timori tra i diplomatici: non siete la Grecia, ma la terza economia dell'Ue. E anche l'Austria critica il governo: rispetti i vincoli dell'unione monetaria

'L'Italia continua a comportarsi da bimbo viziato - non è così che si cambia l'Europa' : Secondo molti esperti di politica, in Italia e in Europa, il Movimento 5 stelle è un po' la nuova area di riferimento di chi vota a sinistra in Italia. Lei è d'accordo con quest'analisi? 'I 5 stelle ...

Fan di Salvini al Plebiscito - la 'confessione' riportata da Marco Messina : 'Fratè ci hanno dato 20 Euro' : ' C i hanno dato 20 euro'. È quanto alcuni sostenitori di Salvini, assiepati all'esterno della Prefettura in attesa del leader della Lega oggi a Napoli, avrebbero confessato a Marco Messina dei 99 ...

Spread chiude a 301 punti - Conte “Euro irrinunciabile”/ Borghi “meglio moneta propria” : Piazza Affari in rosso : Claudio Borghi (Lega), "Italia meglio con moneta propria": l'Euro affonda, lo Spread vola oltre 300 punti base. Dietrofront del parlamentare, "nessuna uscita, anche se la mia idea resta"(Pubblicato il Tue, 02 Oct 2018 20:35:00 GMT)

Manovra economica 2019 - cosa rischia l'Italia se l'Europa la boccia : Il primo passo è una procedura d'infrazione che prevede una multa. Ma la mazzata più grossa arriva dallo spread

Manovra - Borghi (Lega) : “In unione monetaria normale lo spread non esiste. Uscita dall’Euro? Non è nel contratto” : “Lo spread a 300? Certo che uno deve essere preoccupato, il problema è che qualcuno ci sta guadagnando molto e lo si fa in un sistema sbagliato perché in un’unione monetaria normale lo spread non dovrebbe esistere”. Claudio Borghi, mentre a Palazzo Chigi è in corso il vertice di governo sul Def, commenta la chiusura odierna del differenziale dei titoli di Stato italiani. “È indubbio che ogni scelta politica è in se una ...

Europarlamento vs Netflix e YouTube/ Nuove regole su piattaforme streaming “30% contenuti siano prodotti Ue” : Europarlamento contro Netflix, YouTube e Facebook: Nuove regole approvate sulle piattaforme video streaming e on-demand, "30% contenuti sia prodotto in Ue". Le Nuove misure(Pubblicato il Tue, 02 Oct 2018 19:47:00 GMT)

Spread chiude a 301 punti - Euro a picco - Conte : 'LEuro è irrinunciabile' : ... Di Maio ha chiarito: "Io quando ho parlato dei tecnici ho parlato dei tecnici di tutti i ministeri, ci sono persone che la politica non può cambiare che sono stati stabilizzati da partiti".

Conte : "L’Euro è la nostra moneta ed è per noi irrinunciabile" : Stamani lo spread ha sfondato quota 300, tutto mentre è in corso l'Ecofin, che però il nostro ministro dell'Economia Giovanni Tria ha abbandonato in anticipo. Il Premier Giuseppe Conte ha sentito la necessità di una dichiarazione pubblica, affidata come spesso avviene a Facebook, in cui prova a calmare gli animi sottolineando che non è intenzione dell'Italia uscire dall'euro:"L’Italia è un Paese fondatore dell’Unione Europea e dell’Unione ...