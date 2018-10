Esame Avvocato | le prove | invio della domanda di partecipazione entro il 12 novembre

Esame Avvocato 2018 : le prove e le modalità di invio della domanda di partecipazione : Coloro che intendono sostenere l'Esame di abilitazione alla professione forense, potranno inoltrare la propria domanda di partecipazione, corredata da tutti gli allegati richiesti nel bando, fino al prossimo 12 novembre....Continua a leggere

Esame da avvocato 2018 - domanda entro il 12 novembre - le prove scritte a dicembre : La data ultima per fare domanda di ammissione all’Esame da avvocato 2018 è stata fissata al 12 novembre, mentre le date delle tre prove scritte sono state fissate tra l’11 e il 13 dicembre: il bando dell’Esame è stato difatti pubblicato in data 11 settembre sul numero 72 della Gazzetta Ufficiale. Le sedi dell’Esame da avvocato sono come di consueto le sedi di Corte di Appello in tutte le Regioni italiane e tra i requisiti da rispettare per poter ...

Esame Avvocato - pubblicato il bando : domande entro il 12 novembre : E' stato pubblicato il bando relativo all'Esame di abilitazione alla professione forense per l'anno 2018. Buone notizie per gli aspiranti avvocati che, anche quest'anno, potranno far ricorso all'utilizzo dei codici commentati in sede d'Esame: attraverso un emendamento al Decreto Milleproroghe [VIDEO], infatti, è stato possibile rimandare l'applicazione della riforma di due anni. Ciò significa che coloro che sosterranno l'Esame di abilitazione ...

Esame Avvocato 2018 : prove scritte 11 - 12 e 13 dicembre : Sono state decise le date in cui si terrà l’Esame di abilitazione alla professione di avvocato. Il ministro, Alfonso Bonafede, ha firmato il decreto ministeriale, con cui viene indetto l’Esame di stato 2018. Le prove scritte si terranno in tre date: 11, 12 e 13 dicembre 2018. È lo stesso ministero della Giustizia a dichiararlo sul profilo Twitter istituzionale e le prove si terranno presso le sedi delle Corti d’appello indicate nel bando, che ...

Esame Avvocato : decisione sul Milleproroghe slittata all'11 settembre : Dopo mesi di discussioni e incertezze, ormai sembra che la questione relativa alla possibilita' di utilizzare anche quest'anno i codici commentati durante le prove scritte dell'Esame di abilitazione forense, si stia ufficialmente concretizzando: la questione, infatti, è stata inserita nel decreto Milleproroghe dl 91/2018 ed attende l'ultimo via libera da parte della Camera. Ciò significa che, agli aspiranti avvocati [VIDEO], non resta altro che ...

Esame Avvocato 2018 : anche l'AIGA concorda con la probabile proroga della riforma : A quanto pare, continuano le buone notizie per i praticanti avvocati: dopo che la settimana scorsa due esponenti di Fratelli d'Italia avevano avanzato la proposta di rimandare l'applicazione delle nuove regole [VIDEO], in merito all'utilizzo dei codici commentanti nel prossimo Esame di abilitazione forense, in questi giorni pare che il tema continui ad essere ancora molto discusso. Secondo quanto riportato dall'AIGA, Associazione Italiana ...