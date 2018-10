Ero un parà della Folgore | in Somalia sono stato folgorato

Maurizio Battista Spara a ZEro su Maria De Filippi : I concorrenti della terza edizione del Grande Fratello Vip sono in vena di confidenze. Uno tra questi, ha Sparato a Zero contro i programmi di Maria De Filippi, denigrando così il suo operato. Ecco le aspre parole! Maurizio Battista e Valerio Merola, concorrenti della terza edizione del Grande Fratello Vip, parlando in generale, hanno esternato il desiderio di voler proporre al pubblico televisivo qualcosa di diverso. Gli stessi si ...

Banfi-nonno LibEro : 'Ho imparato molto dai nipoti della fiction' : Sono 12 milioni i nonni in Italia, uno su tre si occupa tutti i giorni dei nipoti e in tantissimi impiegano l'eccedenza mensile di denaro per aiutare figli e familiari. A loro, figure centrali nelle ...

Di Maio : “Vitalizi? Ricorsi non faranno bella fine. Da FornEro ho tanto da imparare ma non andrò a ripetizione da lei” : “Fare un confronto con Elsa Fornero? Adesso che abbiamo abolito la sua legge sì. Io ho 32 anni, poche certezze, tanta strada da fare, tanto da studiare e tanto da imparare ma non andrò a prendere ripetizioni dalla Fornero“. Così a Non è l’arena (La7) si pronuncia il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, sull’ex ministro del Lavoro del governo Monti. E aggiunge: “Quel governo in quegli anni ha distrutto la ...

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore - puntate dall’1 al 5 ottobre : Andreina è davvEro morta? : Il Paradiso delle Signore torna in onda da lunedì e andrà avanti fino a venerdì portando a galla alcuni dettagli sulla scomparsa di Andreina e la sua possibile morte. Nei giorni scorsi abbiamo visto Vittorio alle prese con il riconoscimento del suo cadavere ma dal suo stato non era possibile essere sicuri che fosse proprio lei. Dall’altra parte abbiamo la tresca tra Adelaide e Luca Spinelli ma anche la vita delle Veneri che si fa sempre ...

SABIR FEST PensiEro e pratica della riparazione : Se ne parlerà, a partire da differenti ambiti disciplinari " dalla filosofia alla letteratura, dalla scienza al teatro, dalla musica alle arti visive " nel corso di seminari, laboratori, incontri ...

Marotta lascia la Juventus - la sua storia : dai colpi a parametri zEro all'arrivo di Cristiano Ronaldo : "Politica di rinnovamento" dice l'ad che occuperà, a fine mandato, il ruolo di direttore generale dell'area sport. Fino a quando? Difficile dirlo ufficialmente, anche se la separazione diventerà, ...

Juve - Marotta lascia : "Non sarò più a.d. bianconEro. Le nostre strade si separano" : ... "Il mio mandato di amministratore delegato scadrà il 25 ottobre, la società e gli azionisti stanno attuando una politica di rinnovamento. Nella lista dei nuovi candidati non ci sarà più il mio nome. ...

Adriano Celentano - show tv in preparazione a VErona? : Si avvicina il ritorno in tv di Adriano Celentano. È quanto emerge dall'articolo pubblicato oggi da L'Arena, secondo cui il Molleggiato avrebbe scelto il teatro Camploy di Verona per il suo - non definito - nuovo show televisivo. Sul quotidiano locale si legge: "Ad avvalorare l’indiscrezione, un sopralluogo segreto di Claudia Mori e l’annuncio dato dal Comune alle compagnie teatrali veronesi sull’indisponibilità dell’utilizzo del teatro ...

Dybala da fenomeno a paradosso bianconEro Ritrova il gol - ma non ancora il posto fisso : Torino Adesso che Dybala si è rimesso la maschera, bisognerà capire se Allegri gli permetterà di giocare da titolare Juve-Napoli. Perché il paradosso sta proprio qui: la Joya è stato coccolato fino a ...

Le rivelazioni di Totti nel libro "Un Capitano" : "Spalletti? Quella volta gli dissi : 'Vigliacco - non ti servo più'. A Bergamo ci dovettEro separare" : Francesco Totti, nel suo libro "Un Capitano", ricorda l'ultimo periodo alla Roma, tormentato dalle divergenze con l'ex allenatore Spalletti. "Vigliacco, adesso che non ti servo più. Mi rompi il c... Sei arrivato qui con una missione, portala a termine". Così l'ex calciatore della Roma, oggi dirigente, rispose a Luciano Spalletti quando a febbraio 2016 lo cacciò da Trigoria. "Negli spogliatoi di Bergamo - scrive ancora Totti ...

West Ham - Arnautovic : "Dicevano che Ero il nuovo Balotelli - ma ho imparato a chiudere la bocca" : L'attaccante austriaco rivela il segreto del suo cambio di rotta: "Ho detto a me stesso 'Quando tua figlia leggerà tutto di te penserà che sei un pazzo!"

Selvaggia Lucarelli - il messaggio shock/ Un vip di Temptation Island spara a zEro : “Ebete - ammazzati!” : Selvaggia Lucarelli ha espresso il suo punto di vista sui casi web delle ultime ore: Nadia Toffa, Sara Affi Fella e Temptation Island Vip, ecco il messaggio shock.(Pubblicato il Wed, 26 Sep 2018 17:40:00 GMT)

Incendio Monte Serra - arrivano i paracadutisti della Brigata Folgore. AEroporto di Pisa chiuso anche domani : “Su richiesta delle autorita’ locali, a seguito del vasto Incendio che sta devastando l’entroterra del Pisano nei pressi del Monte Serra, al fine di garantire il concorso in pubblica utilita’ tramite il controllo del territorio e dei focolai dell’Incendio, l’Esercito ha reso disponibili 6 pattuglie motorizzate di paracadutisti della Brigata Folgore”. Lo rende noto la stessa Folgore. I paracadutisti, ...

Wear OS 2.16 si prepara a introdurre notifiche prioritarie e numErosi miglioramenti : La companion app di Wear OS si aggiorna alla versione 2.16 e si prepara a introdurre numerose novità, tra cui le notifiche prioritarie per i contatti preferiti. L'articolo Wear OS 2.16 si prepara a introdurre notifiche prioritarie e numerosi miglioramenti proviene da TuttoAndroid.