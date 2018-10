notizie.tiscali

: .@eni: 'Infrastruttura abilitante vero tema per #sviluppo #tecnologie' @singularityumi #SUItalySummit… - Adnkronos : .@eni: 'Infrastruttura abilitante vero tema per #sviluppo #tecnologie' @singularityumi #SUItalySummit… -

(Di mercoledì 3 ottobre 2018) Leoffriranno sicuramente grandi vantaggi per la salute, la sicurezza delle persone, l'ambiente e per l'economia circolare, come cioè ridisegnare un processo produttivo non in modo lineare ...