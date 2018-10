Ecco il possibile design di Sony Xperia L3

Giocata una partita a Tetris con la forza del pensiero : Ecco come è stato possibile : Si è Giocata negli Stati Uniti un’insolita partita a aun gioco che somiglia a Tetris, dove i mattoncini colorati del mitico videogioco sono stati ruotati e incastrati solo con la forza del pensiero di tre giocatori, che avevano i cervelli collegati fra loro via Internet grazie a una innovativa interfaccia cervello-macchina: chiamata ‘BrainNet’, è stata sviluppata dai ricercatori dell’Università di Washington e della Carnegie Mellon ...

E’ Possibile Iscriversi A Instagram Dal PC? Si - Ecco Come : Come Iscriversi a Instagram senza cellulare, direttamente dal PC Windows o Mac. Instagram registrazione: Come registrarsi su Instagram da PC Come Creare un Account Instagram dal PC Questo articolo mostra Come creare un account di Instagram utilizzando un computer, un PC Windows o un Mac in modo semplice e veloce. Prosegui nella lettura per scoprire quali sono […]

Mercato NBA – Houston Rockets su Jimmy Butler : Ecco la possibile trade : Houston Rockets interessati a Jimmy Butler: la franchigia texana pronta a fare all-in per puntare al titolo NBA La richiesta ufficiale di cessione, presentata da Jimmy Butler ai Minnesota Timberwolves, è stata come un fulmine a ciel sereno nella tranquillità di ‘Minnie’. L’ex Bulls ha fornito una lista di 3 squadre con le quali vorrebbe essere scambiato, ricevendo però un secco no da coach Thibodeau. Chi invece sembra ...

F1 – Raikkonen e la Sauber vanno di fretta - fatto il sedile per il 2019 : Ecco la data del possibile esordio : Il pilota finlandese ha già fatto il sedile per la prossima stagione, situazione che potrebbe permettergli di girare con la Sauber in occasione dei test Pirelli in programma due giorni dopo il Gp del Messico Prima presa di contatto per Kimi Raikkonen con il mondo Sauber-Alfa Romeo, il pilota finlandese infatti ha visitato la sede del team lo scorso venerdì. Photo4/LaPresse Prima l’incontro con i vertici della scuderia e poi un giro ...

Boxe – Mayweather vs Pacquiao - cambia la possibile data della rivincita : Ecco le novità : La rivincita fra Mayweather e Pacquiao non dovrebbe disputarsi a dicembre: l’americano impegnato a Tokyo, il match potrebbe slittare in primavera Nei giorni scorsi, Floyd Mayweather aveva aperto alla possibilità di affrontare nuovamente Manny Pacquiao in un match ufficiale. L’ultima sfida fra i due è datata 2 maggio 2015, un incontro non certo indimenticabile, complice un infortunio alla spalla del filippino, ma che generò ...

Ecco The Zium Garden : una galleria virtuale in cui è possibile ammirare stupendi artwork : Descrivere The Zium Garden non è facile, possiamo però definirlo come una sorta di galleria virtuale in cui l'utente può immergersi per ammirare una serie di bellissimi artwork, creati da diversi artisti.Come riporta Rock Paper Shotgun, in maniera simile al suo predecessore The Zium Museum, The Zium Garden permette all'utente di ammirare artwork provenienti da diversi artisti, la cosa carina è che in questo nuovo "capitolo" sarà possibile ...

BOLLO AUTO 2018/ Possibile non pagarlo per 5 anni : Ecco in quali casi : BOLLO AUTO 2018, possibili riduzioni dell'imposta fino all'esenzione per 5 anni. I casi previsti variano da regione a regione con diverse modalità di agevolazione(Pubblicato il Mon, 10 Sep 2018 10:54:00 GMT)

Ecco perché la specie umana rischia di autoestinguersi - “un fenomeno unico nella storia delle specie viventi” : il possibile esito dell’evoluzione : Stiamo scoprendo che i nostri crani ospitano cervelli che danno ancora risposte ancestrali, non adattative all’era in cui viviamo. In pratica abbiamo alcuni comportamenti, residui di risposte arcaiche, che ci porteranno a distruggere il pianeta e, di conseguenza, noi stessi, realizzando così una versione del tutto inedita dell’evoluzione: l’autoestinzione di una specie. E’ questa, in estrema sintesi, la provocatoria teoria ...

iliad : Ecco la possibile nuova offerta di Ottobre con 60GB ad un super prezzo : iliad potrebbe lanciare il prossimo la nuova nuova offerta bomba con ben 60 GB, minuti e sms illimitati a 8,99 euro al mese per sempre. La migliore tariffa per smartphone è servita iliad offrirà 60GB, minuti ed SMS illimitati a soli 8,99 euro al mese per sempre Dopo la tornata delle due offerte lancio di iliad […]

Da oggi è possibile registrare le chiamate su Skype - Ecco come : Microsoft l’aveva promessa poco più di un mese fa, e finalmente ora è arrivata: la possibilità di registrare chiamate e videochiamate effettuate su Skype da oggi è realtà per chiunque scarichi la nuova versione dell’app di messaggistica istantanea, o quasi. Paradossalmente infatti la nuova funzione è al momento disponibile sugli smartphone e tablet Android e iOS, nonché su computer laptop e desktop ad eccezione però di quelli dotati ...

Neo Geo Mini : Ecco da quando sarà possibile preordinarlo in Europa : Il Neo Geo Mini era arrivato in numerosi paesi dell'Asia lo scorso luglio, e gli appassionati di retro gaming del vecchio continente hanno aspettato pazientemente notizie relative una release europea di questa console Mini per tutta l'estate.Fortunatamente, è stata finalmente resa ufficiale la data dell'apertura dei preorder europea per il Neo Geo Mini, che cadrà il 10 settembre 2018. La console, invece, arriverà nel mese di ottobre. Come ...

Sorteggi Champions League 2019/ Ultime notizie - Inter in quarta fascia : Ecco il peggior girone possibile : Sorteggi Champions League 2019. Ultime notizie, Juventus, Napoli, Roma e Inter in attesa: quanti rischi per le nostre italiane, in particolare per i nerazzurri, in quarta fascia(Pubblicato il Tue, 28 Aug 2018 15:57:00 GMT)