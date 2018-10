È tornata! Ed è una ‘nuova’ Kate Middleton Tutti di stucco | si è presentata così

caffeinamagazine

(Di mercoledì 3 ottobre 2018)è tornata. Il congedo di maternità di cui la duchessa di Cambridge ha usufruito dopo la nascita del terzo royal baby, il principino Louis, è finito. In questi mesi Meghan Markle ha dominato la scena, ma orase la riprende. E per il suo grande e attesissimo ritorno, la moglie di William non poteva non stupire. Niente vestitini al ginocchio bon ton e cappottini d’ordinanza con tanto di décolleté abbinate e pure un nuovo taglio di capelli, che ora sono più corti di quando l’avevamo lasciata. Super casual e super chic: per il rientro dalla maternità, la duchessina amatissima si mostra nei toni del verde militare: con un paio di pantaloni skinny di Zara, una giacca impermeabile di Fjällräven, un maglioncino in cachemire, camicia con stampa floreale e, tocco di stile inconfondibile, un paio di stivali in cuoio al ginocchio firmati Penelope Chilvers, ...