calcioweb.eu

: DYBALA SCATENATO, LA JUVE NON SI FERMA PIÙ! ???????? I bianconeri superano lo Young Boys con una tripletta di Dybal… - Eurosport_IT : DYBALA SCATENATO, LA JUVE NON SI FERMA PIÙ! ???????? I bianconeri superano lo Young Boys con una tripletta di Dybal… - CalcioWeb : #Dybala scatenato: il VIDEO dopo la tripletta fa impazzire i tifosi della #Juventus - ItalyWatchNews : RT @Eurosport_IT: DYBALA SCATENATO, LA JUVE NON SI FERMA PIÙ! ???????? I bianconeri superano lo Young Boys con una tripletta di Dybala: 9 v… -

(Di mercoledì 3 ottobre 2018) Nella giornata di ieri è andata in scena una giornata importante valida per la Champions League, si sono affrontatee Young Boys, partita senza storia con i bianconeri che hanno dominato in lungo ed in largo. Un grande protagonista è stato l’attaccante Paulo, autore di unal’argentino è finalmente tornato protagonista. Alla ripresa degli allenamenti il calciatore sempre più, in basso ecco ilche ha fatto. GUARDA IL–>, il gestolaSCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO IN TEMPO REALE LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SEMPRE AGGIORNATE SU CALCIOWEBL'articolo: illafaCalcioWeb.