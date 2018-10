Dubbi | rinvii e ' prese in giro' In Parlamento la Commissione d' inchiesta sul

huffingtonpost

(Di mercoledì 3 ottobre 2018) Secondo i più ottimisti alla fine si farà. Ma portare la questione in Aula non è facile e perché si affronti il tema bisognerà aspettare ancora. Sull'istituzione di unadisul femminicidio il Senato dovrebbe pronunciarsi la settimana prossima, tra martedì 9 e giovedì 11 ottobre, "ma non è sicuro, è probabile che slitti", anticipa ad HuffPost Maria Rizzotti.Proprio la senatrice di Forza Italia, vicepresidente dellasul femminicidio costituita nella scorsa legislatura, hantato come prima firmataria la proposta di legge per chiedere nuovamente l'istituzione dell'organismo "che, sulla base dell'attività svolta dalla precedente, prosegua le indagini sulle reali cause del femminicidio", si legge nel documento comunicato alla presidenza il 28 marzo scorso. Seguito, quattro mesi ...