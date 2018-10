Donut County - recensione

eurogamer

(Di mercoledì 3 ottobre 2018) Giocare aè un po' come guardare un film di Wes Anderson (I Tanenbaum, Le avventure acquatiche di Steve Zissou, Grand Budapest Hotel). Si inizia senza sapere bene cosa aspettarsi, l'atmosfera è strana e le premesse narrative sono MOLTO strane. Dopo qualche minuto si ha quasi la tentazione di fermarsi ma poi qualcosa attira l'attenzione e in pochi minuti si viene totalmente catturati da quel "qualcosa" che anche dopo due ore non si riesce a definire.L'atmosfera strana del gioco è chiara fin da subito e coinvolge un procione, una ragazzina, un coccodrillo senza lacrime, un gatto cuoco e via dicendo. Un cast del genere non si vede tutti i giorni e predispone in maniera positiva l'animo del giocatore curioso. Dicevamo del procione. Normalmente è un animaletto carino e dispettoso ma nel nostro caso si chiama BK, ama chattare e lavora in una start-up specializzata in... buchi a ...