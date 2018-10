: Le donne dell'#Ue lavorano due mesi in più per lo stesso stipendio degli uomini - Agenzia_Ansa : Le donne dell'#Ue lavorano due mesi in più per lo stesso stipendio degli uomini - stanzaselvaggia : I miei sentiti complimenti a @repubblica che con questo titolo clickbating fa credere che io sia quella che ha deri… - valigiablu : La protesta di due donne ferma la nomina di Brett Kavanaugh alla Corte suprema. Accusato di violenza sessuale, ora… -

Leeuropee lavorano 59 giorni in più rispetto agliper percepire lo stessoo.E' quanto emerge da un rapporto Oxfam dedicato al lavoro in 28 paesi Ue nel 2017. In Ialia la condizione femminile del lavoro è allarmante,sottolinea il rapporto, dato chedella metà dellaitaliane è occupate.Non solo,più del 10% delle lavoratrici sono vicine alla soglia della povertà vivendo in nuclei familiari fortemente disagiati. Lesono anche più precarie ovvero con ruoli al di sotto delle capacità.(Di giovedì 4 ottobre 2018)