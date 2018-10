Dolci simboli di eternità

vanityfair

(Di mercoledì 3 ottobre 2018) Passeggiando per Faubourg Saint-Honoré parecchi anni fa, vidi all’angolo con rue Saint-Florentin un’insegna in giapponese. Come avrete capito se leggete questa rubrica con relativa fedeltà, sono un grande amante della cultura del Giappone e della sua gastronomia quindi la mia forte curiosità per quell’insegna non vi sorprenderà. Si trattava dell’ingresso a un mondo a me fino ad allora sconosciuto, quello delle sale da tè giapponesi. Non delle case del tè, dove vivere la cerimonia millenaria del maestro, ma piuttosto di un incrocio tra una certa ritualistica nippo e la fruizione occidentale di una pasticceria. In rue Saint-Florentin a Parigi scoprii così Toraya, una stupenda piccola locanda dedicata completamente al tè e all’arte della pasticceria giapponese. Da allora questo è un indirizzo necessario per ogni mia visita parigina. L’anno scorso Toraya ha radicalmente cambiato il suo ...