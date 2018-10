Dislessia | di cosa si tratta e come riconoscerla

meteoweb.eu

(Di mercoledì 3 ottobre 2018) Ancora poco conosciuta, laè oggi classificata tra i disturbi specifici dell’apprendimento. Parliamo non di una malattia ma di una caratteristica costituzionale per cui si nasce dislessici e lo si rimane per tutta la vita. A descriverla per la prima volta fu un medico inglese a fine 800’ , un certo Pringle Morgan che, su un articolo pubblicato nel 1896 sul British Medical Journal, raccontò il caso di un ragazzino di 14 anni, scrivendo: “è sempre stato intelligente e brillante, veloce nei giochi e in nessun modo inferiore ad altri bambini della sua etù. La sua grande difficoltà è stata ed è ancora oggi l’incapacità di imparare a leggere”. Laè la difficoltà a imparare a leggere, a tradurre il codice della scrittura (grafema) in parola (fonema), la difficoltà nella correttezza e rapidità della lettura. Si parla di disgrafia( difficoltà a tracciare graficamente le ...