Direttore ruba ai ricchi e dona ai poveri | in banca sparito un milione

La banca "Robin Hood" : Direttore rubava ai ricchi per aiutare i più poveri : Robin Hood rubava ai ricchi per dare ai poveri. Ecco, le gesta e gli insegnamenti del popolare eroe britannico sono arrivati fino a Forni di Sopra, piccolo comune italiane di mille anime in provincia di Udine. A prendere esempio dal paladino è stato il direttore della banca di Carnia e Gemonese del Credito Cooperativo che, quatto quatto, è riuscito nell"impresa di far sparire circa un milione di euro dai conti dei correntisti più facoltosi, ...