Dietrofront del governo sul deficit | si scenderà fino all’1 8 percento 

Manovra - Dietrofront del Governo : deficit al 2 - 4 nel 2019 - ma poi scende : ...quanto annunciato dal premier Conte al termine del vertice tenutosi ieri a palazzo Chigi al quale hanno preso parte anche i due vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini e il ministro dell'Economia ...

Serie B - nuovo ribaltone : Dietrofront del Tar - si resta a 19 squadre : ... che ha accolto le istanze di revoca presentate da Figc e Lega B, tornano quindi esecutivi i provvedimenti presi dal Collegio di Garanzia dello Sport che lo scorso 11 settembre aveva dichiarato ...

Trieste - Dietrofront del sindaco : 'La locandina può restare' : 'Facciano pure la mostra' ha detto Roberto Di Piazza dopo le discussioni scatenate dalla richiesta di modificare l'immagine e il titolo del manifesto sulla mostra che riguarda la promulgazione delle ...

Grande Fratello Vip - il Dietrofront della produzione del reality : Francesco Monte ci sarà! : Francesco Monte sarà nella casa del Grande Fratello Vip, la presenza dell’ex naufrago e tronista era stata messa in dubbio nei giorni scorsi Dopo aver messo in circolazione la voce secondo cui Francesco Monte non avrebbe più preso parte alla terza edizione del Grande Fratello Vip, la notizia che l’ex fidanzato di Cecilia Rodriguez ci sarà è clamorosa. A rincuorare i fan del tarantino il sito di Davide Maggio, che ha messo un ...

Il nuovo Dietrofront del governo sui vaccini : Giornata calda anche oggi sul fronte dei vaccini. Giovedì mattina alla Camera è stato presentato un nuovo emendamento al decreto Milleproroghe. Se approvato, prorogherebbe la possibilità di presentare ...

Vaccini - nuovo Dietrofront della maggioranza : «Autocertificazione valida fino a marzo» : nuovo emendamento dei relatori sui Vaccini al decreto milleproroghe appena presentato nelle Commisisoni Bilancio e affari costituzionali. Esso proroga per l'anno scolastico che sta per...

Nuovo Dietrofront del governo sui vaccini : un emendamento ripristina l’autocertificazione : Nuova giravolta della maggioranza gialloverde sui vaccini. Dopo l’emendamento di ieri presentato dai relatori pentastellati al milleproroghe, che ripristina il divieto di accesso ad asilo e materne per i piccoli non vaccinati, oggi ne è in arrivo un altro che dovrebbe togliere le castagne dal fuoco ai presidi dando forza di legge alla circolare Gri...

Senza vaccini non si va a scuola - Dietrofront della maggioranza. Blitz di Nas e CC in tutta Italia : Un nuovo emendamento presentato da Lega e Movimento 5 stelle cancella la linea no-vax: i bambini non immunizzati saranno esclusi da nidi e materne. L'appello di Mattarella: mai diffidare della scienza ...

Vaccini - Dietrofront del Governo : resta l’obbligo : Dopo mesi di annunci e una circolare firmata dalla nuova ministra della Salute, Giulia Grillo, che andava contro la Legge Lorenzin sui Vaccini e aveva permesso ai genitori di far entrare i propri figli a scuola con una semplice autocertificazione, il mondo fuori si è fatto sentire: la comunità scientifica, quella dei presidi, quella politica e sociale. Così la maggioranza di Governo ci ripensa. In meno di 24 ore ha innestato la retromarcia: è ...

Vaccini. Dietrofront governo. Lorenzin. Vittoria della scienza su ignoranza e pregiudizio : Beatrice Lorenzin Agenpress 'Si tratta di una Vittoria della scienza su ignoranza e pregiudizio grazie al mondo scientifico, della scuola e della cultura e grazie alle forze politiche che si sono battute per ristabilire il primato della salute collettiva'. E' ...

Vaccini. Dietrofront del governo. Resta l'obbligo per l'iscrizione a nidi e scuole materne : 'Nei confronti della scienza non possiamo esprimere indifferenza o diffidenza verso le sue affermazioni e i suoi risultati', ha detto il Capo dello Stato, intervenendo all'apertura del meeting 'Le ...

Vaccini obbligatori a scuola - Dietrofront della maggioranza. Mattarella : 'Mai diffidare della scienza' : Dopo un'estate movimentata, tra emendamenti e circolari, la svolta odierna che conferma l'obbligo vaccinale per entrare a scuola è accolta dunque con grande soddisfazione dal mondo scientifico e da ...

Salvini e grillini fanno Dietrofront - la legge Lorenzin resta in vigore : 10 vaccini obbligatori per andare a scuola - una vittoria della scienza : I vaccini restano obbligatori per frequentare scuole materne e asili nido: nessuna modifica alla legge Lorenzin che rimane in vigore con le 10 vaccinazioni previste dalla legge per poter entrare in classe. Un emendamento della stessa maggioranza di governo (Salvini e Movimento 5 Stelle) conferma l’obbligo e abroga dal decreto Milleproroghe il comma che faceva slittare l’obbligatorietà all’anno scolastico 2019-20. Una svolta ...