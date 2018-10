Dieta libera | brucia grassi e fa dimagrire

Dieta libera : attivi il metabolismo e perdi due taglie : Stanche dei soliti regimi alimentari che vi impongono il conteggio della calorie? Allora provate la Dieta libera, per attivare il metabolismo e perdere sino a due taglie. Come funziona? Un indizio arriva dal nome. La Dieta in questione viene definita “libera” perché non richiede di pesare i cibi che vengono consumati, ma di mettersi a tavola in modo più consapevole. In ogni pasto non deve mai mancare il giusto equilibrio fra ...