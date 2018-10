Blastingnews

: Diabete: il colesterolo 'buono' aiuta a tenere sotto controllo la glicemia - InformazioneOK : Diabete: il colesterolo 'buono' aiuta a tenere sotto controllo la glicemia - ChiaraCiv : Diabete, colesterolo buono 'controlla' glicemia. DIABETE E COLESTEROLO HDL, SCOPERTA - infoitsalute : Diabete, il colesterolo “buono” aiuta anche a controllare la glicemia -

(Di mercoledì 3 ottobre 2018) Ilconsente dianche i livelli di. Tale affermazione deriva dai risultati di uno studio condotto in Italia dai ricercatori dell’Università Magna Graecia di Catanzaro. La ricerca, presentata al congresso dell'Associazione europea per lo studio del(Easd), rivela come l'Hdl sia utile non solo per rimuovere i grassi dalle arterie ma anche pera bada ela, grazie alla stimolazione di alcune cellule a produrre insulina. Non solo, iltiene anchela secrezione del glucagone, ovvero quell'ormone responsabile dell'innalzamento della, il quale si presenta in quantità elevate nei soggetti diabetici o in coloro che stanno attraversando la fase chiamata 'pre'.: la nuova scoperta Ildunque, seppur rinomato per proteggere ...