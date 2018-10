Diabete | controllo glicemico senza accrescere rischio ipoglicemie

Diabete : il colesterolo 'buono' aiuta a tenere sotto controllo la glicemia : Il colesterolo buono consente di tenere sotto controllo anche i livelli di glicemia. Tale affermazione deriva dai risultati di uno studio condotto in Italia dai ricercatori dell’Università Magna Graecia di Catanzaro. La ricerca, presentata al congresso dell'Associazione europea per lo studio del Diabete (Easd), rivela come l'Hdl sia utile non solo per rimuovere i grassi dalle arterie ma anche per tenere a bada e sotto controllo la glicemia, ...

