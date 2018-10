Diabete | 130mila prestazioni negate ogni anno ai pazienti in provincia di Napoli

meteoweb.eu

(Di mercoledì 3 ottobre 2018) Assistenza negata aidiabetici residenti nella Asl2 nord e accreditamenti lumaca per gli 8 centri diabetologici privati che la Programmazione regionale ha previsto per soddisfare i fabbisnella vastaa a nord di. A due anni di distanza dal via della Regione alle retili per l’assistenza multidisciplinare, ai diabetici anord, a differenza di tutte le altre aziende sanitarie della Campania la rete dei centri è ancora al palo incidendo sui Lea (Livelli essenziali di assistenza) deidi quella. A 9 mesi di distanza della delibera con cui la Regione Campania conferma che bisogna procedere all’accreditamento di 12 centri diabetologici multidisciplinari (4 pubblici e 8 privati di cui 1 a Ischia) risulta inspiegabilmente fermo l’iter per la del procedimento di accreditamento delle 8 strutture private ...