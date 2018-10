Di Maio | «Reddito cittadinanza solo per beni essenziali» Slitta il vertice Il video

Reddito di cittadinanza - Di Maio : “Sarà erogato su carta. Così si eviteranno spese immorali o evasione” : “Il Reddito di cittadinanza sarà erogato su una carta e questo permetterà la tracciabilità ed eviteranno l’evasione o spese immorali con quei soldi e quindi permette di utilizzare questi soldi per la funzione per la quale esiste, cioè assicurare la sopravvivenza minima dell’individuo”. Così Luigi Di Maio spiega nella sala stampa della Camera dei Deputati, la misura bandiera del M5s.”È chiaro che se vado con quella carta a ...

Luigi Di Maio : "Né Gratta e vinci né sigarette con il reddito di cittadinanza" : "Noi faremo una cosa molto semplice con l'aiuto delle tecnologie: il reddito sarà erogato su una carta e questo permette la tracciabilità, non permette l'evasione o spese immorali con quei soldi e quindi permette di utilizzare questi soldi per la funzione per cui esistono, vale a dire assicurare la sopravvivenza minima per l'individuo". Così Luigi Di Maio nel corso di alcune dichiarazioni ai cronisti torna a parlare del ...

Pensione e reddito di cittadinanza anche a stranieri - la Consulta contraddice Di Maio : Sul reddito di cittadinanza nelle ultime giornate si è fatto un gran discutere. La nota di aggiornamento del Def , con lo sforamento del deficit salito al 2,4%, cosa che dà maggior margine di spesa al governo per la prossima legge di Bilancio, ha di fatto aumentato esponenzialmente le possibilità che tutto ciò che vanno promettendo i due partiti di maggioranza, venga davvero messo in pratica. Ed è così che Quota 100 e reddito di cittadinanza, ...

Reddito cittadinanza e prima casa Di Maio : "Da 780 si scende a 400€" : Con l'avvicinarsi della stesura delle legge di Stabilità, si fanno sempre più definiti i contorni del Reddito di cittadinanza, misura che dovrebbe riguardare oltre sei milioni di italiani e che dovrebbe costare alle casse dello Stato circa 10 miliardi. Segui su affaritaliani.it

Reddito di cittadinanza : niente contanti e spese estere - i dettagli sulle idee di Di Maio : Luigi Di Maio da' l'impressione di credere davvero in quello che fa. Con grande soddisfazione sceglie i social per testimoniare il proprio entusiasmo nel momento in cui uno dei suoi traguardi agognati è vicino. La nota di aggiornamento del Documento di Economia e Finanza rappresenta una manovra che spiana la strada verso l'istituzione del Reddito di cittadinanza, un vero e proprio chiodo fisso per il Movimento Cinque Stelle e per il Ministro del ...

Reddito di cittadinanza - Di Maio : “Dovrà essere utilizzato solo per spese fatte in Italia” : Il vicepremier pentastellato Luigi Di Maio ha aggiunto ulteriori dettagli sullla legge di Bilancio e sul Reddito di cittadinanza: "Se hai un appartamento e chiedi il Reddito Di cittadinanza, dai 780 euro ti viene stornato il cosiddetto affitto imputato, quindi dai 780 euro dei redditi zero arrivi a circa 400 euro".Continua a leggere

Di Maio - furia anti-Ue. Ma per il reddito mancano le coperture : La manovra è ancora tutta da scrivere. Giallo-verdi divisi su gasolio e condono fiscale. Salvini vuole una soglia più alta

Di Maio : "Il reddito di cittadinanza su carta elettronica" : Il vicepremier e ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico Luigi Di Maio, ospite della trasmissione televisiva "Quarta Repubblica" su Rete 4, ha parlato del reddito di cittadinanza e ha spiegato come funzionerà concretamente, prima di tutto come sarà erogato:"L'ideale sarebbe usare la tessera sanitaria con chip, ma nel frattempo sarà messa su una carta elettronica"E poi come sarà speso:"L'importo accreditato sarà da spendere negli ...

Di Maio : "Il reddito di cittadinanza ai residenti da dieci anni Sarà su tessera sanitaria" : Il reddito di cittadinanza andrà solo a "chi è residente da almeno 10 anni nei confini italiani". Luigi Di Maio, ospite di Nicola Porro a Quarta Repubblica su Rete4, puntualizza così a chi gli chiede se la misura coinvolgerà anche gli stranieri.Il vicepremier grillino e ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico ha poi approfondito anche il funzionamento del provvedimento che dovrebbe arrivare con la prossima manovra finanziaria. Allo studio ...