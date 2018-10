Di Maio rassicura su uscita precoci con quota 41 e proroga opzione donna

Blastingnews

(Di mercoledì 3 ottobre 2018) Nella giornata del 29 settembre, i Gruppi Uniti irichiedenti la41, le lavoratrici in piazza per ladell’e gli esodati che chiedono la nona e definitiva salvaguardia si sono ritrovati a Montecitorio per manifestare e per chiedere all'esecutivo di rispettare, senza paletti e vincoli, quanto promesso in campagna elettorale e quanto cita il contratto di Governo al punto 17. Alcuni rappresentanti dei Gruppi Uniti si sono poi spinti fino in Campidoglio per incontrare il Ministro del Lavoro Luigi Di. Il vicepremier M5S hato su, esodati e41 VIDEO. Diottimista su: Mai stata in discussione“ Laper quanto ci riguarda non è mai stata in discussione, il documento che la prevede è gia' stato inviato al Mef”: così Luigi Disi rivolge alle lavoratrici che chiedono con insistenza se l’...