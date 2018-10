Di Maio | no spese immorali reddito cittadinanza | saranno tracciabili

Reddito di cittadinanza - Di Maio : “Sarà erogato su carta. Così si eviteranno spese immorali o evasione” : “Il Reddito di cittadinanza sarà erogato su una carta e questo permetterà la tracciabilità ed eviteranno l’evasione o spese immorali con quei soldi e quindi permette di utilizzare questi soldi per la funzione per la quale esiste, cioè assicurare la sopravvivenza minima dell’individuo”. Così Luigi Di Maio spiega nella sala stampa della Camera dei Deputati, la misura bandiera del M5s.”È chiaro che se vado con quella carta a ...

Il reddito di cittadinanza non coprirà le spese 'immorali' - lo dice Di Maio - : Roma, 3 ott., askanews, - 'Il reddito sarà erogato su una card la cui tracciabilità non permette l'evasione o spese immorali. Quei soldi servono per assicurare i beni di prima necessità, se vado a ...

Le "spese morali" del Grande Fratello Di Maio : Tutti avvertiti gli indivanados (ma non solo loro) che prima hanno votato e adesso stanno aspettando con ardore l'arrivo del reddito di cittadinanza. Il tutor Di Maio ha parlato chiaro: con quei soldi non si potranno fare "spese immorali". Un'affermazione che potrebbe aprire una tavola calda filosofica a non finire (perché, volendo affondare, già spendere può essere definito immorale di per sé). Ma restiamo a terra, ...

Tria : rialzo deficit non sfascia i conti. Di Maio : reddito cittadinanza non per spese immorali : Il ministro dell'Economia durante il suo intervento alla presentazione del rapporto `Dove va l'economia italiana e gli scenari di politica economica´ del Centro Studi di ConfindusTria ha precisato ...

Reddito di cittadinanza : niente contanti e spese estere - i dettagli sulle idee di Di Maio : Luigi Di Maio da' l'impressione di credere davvero in quello che fa. Con grande soddisfazione sceglie i social per testimoniare il proprio entusiasmo nel momento in cui uno dei suoi traguardi agognati è vicino. La nota di aggiornamento del Documento di Economia e Finanza rappresenta una manovra che spiana la strada verso l'istituzione del Reddito di cittadinanza, un vero e proprio chiodo fisso per il Movimento Cinque Stelle e per il Ministro del ...

Reddito di cittadinanza - Di Maio : “Dovrà essere utilizzato solo per spese fatte in Italia” : Il vicepremier pentastellato Luigi Di Maio ha aggiunto ulteriori dettagli sullla legge di Bilancio e sul Reddito di cittadinanza: "Se hai un appartamento e chiedi il Reddito Di cittadinanza, dai 780 euro ti viene stornato il cosiddetto affitto imputato, quindi dai 780 euro dei redditi zero arrivi a circa 400 euro".Continua a leggere

Manovra - Di Maio : “Pd scende in piazza? Via per l’estinzione. Ora ‘team mani di forbici’ per tagliare spese inutili” : Luigi Di Maio, durante una conferenza stampa a margine del Global Forum sulla democrazia diretta, attacca il Pd che domani scenderà in piazza a Roma contro il governo giallo-verde. “manifesteranno contro la prima Manovra che introduce il reddito di cittadinanza, supera la Fornero e abbassa le tasse alle partite Iva. Non mi pare una grande furbata a meno che non ci si voglia estinguere”. “Piena interlocuzione con i mercati e ...