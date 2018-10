Di Maio festeggia per la Manovra con una cena sul battello

Def - Di Maio : “I festeggiamenti sul balcone? Da lì per anni si sono affacciati aguzzini” : Il vicepremier Luigi Di Maio a 'Non è l'Arena' su La7, ha risposto alle critiche per i festeggiamenti sul balcone di Palazzo Chigi per l'approvazione della nota d'aggiornamento al Def: "Da li', per tanti e tanti anni si sono affacciati gli aguzzini del popolo italiano. Almeno il diritto di festeggiare ed esultare".Continua a leggere

Manovra - deficit-Pil al 2 - 4% per 3 anni : Tria cede ma non si dimette. Tria cede - Di Maio festeggia : Raggiunta l’intesa tra M5S e Lega sulla percentuale che fotografa il rapporto tra deficit e Pil: sarà il 2,4% per tre anni. In apertura spread in rialzo di 20 punti base, il tasso sui BTp sfonda il 3%. Si è così sbloccato lo stallo tra i rappresentanti dell’esecutivo giallo verde. Ci saranno 10 miliardi per il reddito di cittadinanza. Via la legge Fornero. Il ministro Tria alla fine ha ceduto rispetto alla “linea del ...