Def | Salvini | ' Diecimila nuove assunzioni alle forze dell' ordine'

Def - Salvini : stop Fornero - flat tax e assunzione 10mila agenti : Roma, 3 ott., askanews, - Per Matteo Salvini ci sono 'tre grandi obiettivi' raggiunti dalla Lega 'in questa bella e coraggiosa manovra'. Lo ha in conferenza stampa a palazzo Chigi dopo il vertice sul ...

Tria e Salvini : Deficit e debito scenderanno. CSC lancia alert fuga capitali e rischio tasse più alte in futuro : Il ministro dell'economia Giovanni Tria parla in occasione del convegno del Centro Studi di ConfindusTria, dove è avvenuta la presentazione degli Scenari economici. Tria cerca di rassicurare nuovamente l'Unione ...

Manovra : Salvini - entro oggi chiusa NaDef : ANSA, - ROMA, 3 OTT - "oggi ci dovrebbe essere questa riunione ed entro oggi dovrebbe essere tutto chiuso". Così il vicepremier Matteo Salvini ai cronisti che lo intercettano a Montecitorio per ...

MANOVRA - TRIA “CALO DefICIT DA 2020”/ Ultime notizie Salvini “oggi si chiude Def” : nuove critiche da Moscovici : MANOVRA Economica, Di Maio "DEFICIT al 2,4% nel 2018, poi si vedrà": Ultime notizie, oggi nuovo vertice Governo con TRIA. Modifica Def con riduzione debito dai prossimi anni?(Pubblicato il Wed, 03 Oct 2018 14:52:00 GMT)

Manovra - Deficit in calo dal 2020 : Di Maio e Salvini provano a convincere la Ue : La difesa della linea punta su due pilastri: deficit 2019 al 2,4% e avvio da subito di quota 100 e reddito di cittadinanza. Ma per rispondere al rischio di bocciatura immediata della Manovra in Ue, Lega e M5s aprono ad una discesa più accelerata del debito, anche con la disponibilità ad abbassare il deficit per il 2020 e il 2021 sotto la previsione iniziale del 2,4% fino al 2% nel 2021...

Manovra - spread in altalena in attesa della Nota al Def. Salvini : “Negli anni futuri Deficit e debito scenderanno” : Mercati in altalena dopo la giornata difficile di martedì, quando lo spread ha sfondato quota 300 punti base salendo ai massimi dal 2014. In avvio hanno pesato – in positivo – le indiscrezioni sul vertice di governo durante il quale è emersa la possibilità di contenere il deficit/pil negli anni successivi al prossimo, rivedendolo al ribasso rispetto al 2,4% chiesto e ottenuto per il 2019 dai vicepremier Luigi Di Maio e Matteo ...

MANOVRA - TERMINATO VERTICE GOVERNO : CONTE - "RIFORME DAL 2019"/ Ultime notizie Def - Salvini "confermiamo linea" : MANOVRA, Italia "bocciata" a Eurogruppo: Tria rientra a Roma in anticipo. Al Quirinale VERTICE Mattarella-CONTE, ma il premier tiene sul deficit al 2,4% e appoggia Salvini e Di Maio.(Pubblicato il Wed, 03 Oct 2018 00:56:00 GMT)

Il governo blinda il Deficit. Salvini : "La Ue se ne farà una ragione" : Oltre due ore di vertice, per provare ad abbozzare i numeri della manovra del governo del cambiamento. Martedì sera, cinque giorni dopo il via libera del Consiglio dei ministri che ha dato vita a una nota di aggiornamento al Def che ancora non si è vista in Parlamento, Palazzo Chigi è nuovamente teatro del confronto tra le anime dell'esecutivo giallo-verde, con le loro diverse esigenze. E con le preoccupazioni del ministro dell'Economia Giovanni ...