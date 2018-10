Def | Renzi | è ' retromarcia del popolo' | solo bruciati miliardi

Monti contro tutti : “Renzi? Critica questa manovra ma voleva un Deficit del 2 - 9. Giorgetti? Il pareggio di bilancio lo votò” : Renzi è poco credibile, Salvini rischia “di spararsi sui piedi” perché è “inconsapevole” di come funziona l’economia, mentre Giorgetti votò e fece votare l’introduzione del pareggio di bilancio in Costituzione, quello che ora vincola l’Italia nell’approvazione delle manovre finanziarie. Il riassunto è dell’ex presidente del Consiglio e senatore a vita Mario Monti che in un’intervista ad ...

Def - Renzi : “Quando i mercati vanno male sono le famiglie con il mutuo a pagare il conto” : Nella sua enews Matteo Renzi commenta anche i dati sull'occupazione: "Noi abbiamo fatto delle misure, dal JobsAct al Piano Industria 4.0. Dagli 80 euro alla diminuzione delle tasse. Le conseguenze le vediamo oggi nei dati Istat: per la prima volta dopo anni la disoccupazione scende sotto il 10%".Continua a leggere

Deficit al 2 - 4%? Macché allarme Con Renzi (e non solo) era più alto : Tutti o quasi i governi degli ultimi 10 anni hanno usato un diffeRenziale ben più alto del 2,4%, con l'eccezione dell'esecutivo Gentiloni nel 2017 che vi si è scostato dello 0,1% Segui su affaritaliani.it

Quando Renzi chiedeva all’Ue il 2 - 9% di Deficit per cinque anni : Oggi l'ex presidente del Consiglio, Matteo Renzi, critica la decisione del governo M5s-Lega di arrivare al 2,4% di deficit per tre anni per finanziare le sue promesse elettorali. Ma, solo un anno fa, Renzi lanciava una proposta che qualunque esecutivo in questa legislatura avrebbe dovuto inviare all'Ue: fare il 2,9% di deficit per cinque anni per "ridurre la pressione fiscale e rimodulare la crescita".Continua a leggere

Renzi : 'Deriva venezuelana'. Ma l'anno scorso invocava Deficit al 2 - 9% : ... sia un'operazione sul patrimonio che la Cassa depositi e prestiti e il ministero dell'Economia e delle Finanze hanno già studiato, sebbene debba essere perfezionata; essa potrà essere proposta all'...

Di Battista attacca Renzi : "Nel 2017 propose di alzare il Deficit al 2 - 9%" : Era il 2017 quando l'allora segretario Pd Matteo Renzi stendeva la base della proposta economica del Pd per le prossime elezioni. E cosa scrive? Propone di portare l'asticella del deficit al 2,9% per cinque anni, così da avere fondi da investire nella crescita.Lo riferisce il pentastellato Alessandro Di Battista, attraverso un post sul suo profilo Facebook. Nel 2017, Renzi sfidava l'Ue, ma adesso che è il governo Lega e Movimento 5 Stelle a ...

Renzi : Di Maio non lucido - procedure Csm Definite da Costituzione : Roma, 27 set., askanews, - Renzi replica agli attacchi del M5s dopo l'elezione di David Ermini alla vice presidenza del Csm. 'La verità - sostiene in un post su Facebook - è che Di Maio non è più ...

Matteo Renzi insulta Definendo Salvini “Ladro” e Toninelli un “Bugiardo” : Matteo Renzi la spara pesante su Salvini e Toninelli, definedo il governo “Ladro e Bugiardo” “Abbiamo un governo di ladri, perché la Lega ha rubato soldi degli italiani, e di bugiardi, perché il ministro Toninelli sta mentendo tutti i giorni agli italiani”. È questo il duro attacco di Matteo Renzi nei confronti dell’esecutivo formato proprio da Carroccio e Movimento 5 Stelle. L’ex primo ministro, intervenuto durante una trasmissione ...