Def | al via la conferenza stampa ma Tria è al cellulare Conte | Aspettiamo che

Manovra - via libera alla nota sul Def. Conte : “Deficit al 2 - 4% nel 2019 - 2 - 1 al 2020 - 1 - 8 al 2021” : Deficit al 2,4 per il 2019, 2,1% per il 2020 e al l’1,8% per il 2021. Rapporto debito/Pil sotto il 130% per il prossimo anno e al 126,5% per il 2021. Queste le cifre Contenute nel Documento di economia e finanza, presentato questa sera in conferenza stampa dal presidente Giuseppe Conte con il ministro dell’Economia Giuseppe Tria e dai due vicepresidenti del Consiglio Luigi Di Maio e Matteo Salvini. Durante la conferenza stampa, nella ...

Via Calipari sarà riqualificata - approvato il progetto Definitivo : CREMONA - Riqualificazione della zona circostante parco Fazioli, recentemente intitolata al premio Nobel Rita Levi Montalcini. In questi giorni si sono conclusi, nell'area adiacente a via monsignore ...

Aria tesa in via XX settembre. Ministero al lavoro sulle tabelle del Def - ma le parole di Di Maio e Borghi piombano come macigni : A via XX settembre il lavoro frenetico sulle tabelle del Def è ripreso stamattina all'alba. I tempi previsti per avere delle bozze dalla parvenza semi-definitiva era dato al primo pomeriggio. Poi, poco dopo le 9 del mattino, le agenzie hanno iniziato a battere le parole di Luigi Di Maio. Il vicepremier è tornato a battere sul tasto dei tecnici che sarebbero la resina che invischierebbe la corsa della legge di bilancio. E ancora una ...

Def - Moscovici : «Il Deficit italiano al 2 - 4% è una deviazione significativa dai parametri Ue» : «Ciò che posso dire adesso è che quanto indicato dall’Italia è una deviazione molto, molto significativa» rispetto agli impegni di bilancio. Lo ha detto all’Eurogruppo il commissario Ue Pierre Moscovici precisando che per quanto riguarda il deficit/pil nominale non viene superata la soglia del 3%, ma per il deficit strutturale le regole Ue indicano la necessità di una riduzione. Tria non partecipa all’Ecofin di ...

Def - Moscovici : «Deficit italiano al 2 - 4% è una deviazione molto significativa dai parametri Ue» : «Ciò che posso dire adesso è che quanto indicato dall’Italia è una deviazione molto, molto significativa» rispetto agli impegni di bilancio. Lo ha detto all’Eurogruppo il commissario Ue Pierre Moscovici precisando che per quanto riguarda il deficit/pil nominale non viene superata la soglia del 3%, ma per il deficit strutturale le regole Ue indicano la necessità di una riduzione. Dombrovskis: «I piani di bilancio italiani ...

