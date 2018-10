eurogamer

: RT @Eurogamer_it: Darksiders 3: un nuovo filmato mostra 6 minuti di boss fight #Darksiders3 - GameHugITA : RT @Eurogamer_it: Darksiders 3: un nuovo filmato mostra 6 minuti di boss fight #Darksiders3 - Eurogamer_it : Darksiders 3: un nuovo filmato mostra 6 minuti di boss fight #Darksiders3 - 4NewsItalia : Furia torna a mostrarsi in un nuovo trailer... -

(Di mercoledì 3 ottobre 2018) Se siete in attesa di3, THQ premierà la vostra pazienza con uninteressante video gameplay del gioco, nel quale possiamo ammirare Furia combattere unin tutta la sua ferocia.nel video possiamo vedere qualche nuova abilità e quanto il sistema di combattimento di questo terzo capitolo sia stato rivisto e affinato.III come saprete è un gioco di genere hack and slash sviluppato dallo studio americano Gunfire Games e pubblicato da HQ Nordic. Il lancio per3 è previsto per il 27 novembre 2018 per PlayStation 4, Xbox One e PC. Read more…