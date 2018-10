Daniele Bossari non ci sta e difende Lory Del Santo al GF Vip

MATRIMONIO Daniele Bossari E FILIPPA LAGERBACK/ Video - Enzo Miccio wedding planner : i retroscena su Real Time : Enzo Miccio , wedding planner di Real Time , racconta in esclusiva il MATRIMONIO dell'estate. Protagonista la coppia vip DANIELE BOSSARI e FILIPPA LAGERBACK .(Pubblicato il Fri, 28 Sep 2018 15:55:00 GMT)

Daniele Bossari : 'Non voleva che lo dicessi' - la verità sulle nozze con Filippa Lagerback e sua figlia Stella : 'Non voleva che lo dicessi' . Daniele Bossari svela a Silvia Toffanin a Verissimo un particolare inedito sul suo matrimonio con Filippa Lagerback . Alla cerimonia celebrata lo scorso giugno la loro ...

Verissimo : Daniele Bossari e Filippa Lagerback ospiti di Silvia Toffanin «Ecco il segreto del nostro amore» : Daniele Bossari e Filippa Lagerback per la prima volta raccontano il loro matrimonio. Negli studi di Verissimo, intervistati da Silvia Toffanin, ricostruiscono la loro storia che dura ormai da 18 anni, la nascita della loro figlia Stella, i periodi più bui della loro vita, fino alle nozze. Silvia chiede quale sia il segreto per far durare una relazione così tanto a Filippa, lei risponde: «Non c’è una ricetta, ognuno è diverso, ci ...