Dal 5 10 a Roma Villaggio Coldiretti | 80mila mq di made in Italy

InQuiete - torna il festival letterario al femminile. Al via a Roma Dal 4 al 7 ottobre : Quando ha preso il via, nell’ottobre 2017, davanti al palco c’erano un’ottantina di sedie. E invece, di persone ne sono arrivate oltre cinquemila. Un successo inaspettato, che ha spinto le ideatrici Francesca Mancini e Maddalena Vianello a organizzare, dal 4 al 7 ottobre a Roma, la seconda edizione di InQuiete (www.InQuietefestival.it), il festival letterario dedicato alle scrittrici e alle donne protagoniste della letteratura. L’isola ...

Andy Warhol a Roma : Dalle icone pop fino alla musica e alla moda : Oltre a una sezione dedicata alle icone, che hanno consacrato il suo divenire, c'è tutta una sezione dedicata ai rapporti con la musica, e con i rappresentanti del mondo della moda".Il messaggio di ...

Romaeuropa : Dal 4 al 7 ottobre le performance tecnologiche di “Digitalive” : DIGITALIVE – Dal 4 al 7 ottobre al Mattatoio il focus del Romaeuropa Festival dedicato al rapporto tra performance e nuove tecnologie. Il 4 ottobre Romaeuropa Festival incontra Spring Attitude Festival per una serata speciale dal titolo Digital Attitude Inaugura al REf18, con una programmazione di eventi e performance che dal 4 al 7 ottobre animerà il Mattatoio (Testaccio) di Roma, Digitalive, il nuovo focus curato da Federica Patti ...

Frascati Scherma - due giovani “rinforzi” Dal Club Scherma Roma : ecco Di Russo e Mancini : Roma – Negli ultimi anni si sono contese il titolo di società campione d’Italia, con il Frascati Scherma che ha bruciato il Club Scherma Roma nelle ultime tre stagioni. Ora alla palestra “Simoncelli” approdano due giovani talenti del Club capitolino, vale a dire le fiorettiste Guia Di Russo e Ludovica Mancini. A parlare dell’arrivo di queste due interessanti schermitrici è Fabio Galli, responsabile del settore fioretto del Frascati ...

Roma-Viktoria Plzen - probabili formazioni : in dubbio Kolarov - Kluivert Dal 1' : La Roma cerca continuità dopo i successi in campionato contro Frosinone e Lazio. Questa sera, alle ore 21.00, i giallorossi ospiteranno il Viktoria Plzen nella seconda giornata della fase a gironi di Champions League. La pesante sconfitta del ‘Bernabeu’ contro il Real Madrid impone un solo risultati alla squadra di Di Francesco, la vittoria. Ecco […] L'articolo Roma-Viktoria Plzen, probabili formazioni: in dubbio Kolarov, ...

“Nessuno ha pagato”. A 11 anni Dall’omicidio di Vanessa Russo in una metro romana il grido di dolore del padre : «La vita umana non ha prezzo. Io sono a favore della pena di morte, non è cattiveria ma ci vuole. Lo direi anche se non fosse capitato a mia figlia». Così Giuseppe Russo, il padre di Vanessa, la ragazza uccisa nel 2007 da Doina Matei con la punta di un ombrello, parlava due anni fa ai microfoni di ‘La Zanzara’. Sono passati 11 anni ma il dolore è sempre lo stesso. Vanessa Russo oggi avrebbe 34 anni, forse farebbe l’infermiera, ...

L’Uomo del Giorno : Alisson Becker - forte portiere del Liverpool ceduto in estate Dalla Roma : Alisson Becker è nato a Novo Hamburgo, il 2 ottobre 1992, è un calciatore brasiliano, portiere del Liverpool e della nazionale brasiliana. È un portiere che abbina la fisicità e l’agilità, la tecnica nella copertura della porta e l’ottimo istinto a una grande reattività, nonostante l’elevata statura. È bravo anche nelle uscite con i piedi fuori area, per tamponare azioni avversarie in campo aperto. Ricorda Júlio César ...

Roma - i laghi vulcanici del Lazio - l’Appennino e l’Abruzzo : lo straordinario spettacolo del Centro Italia visto Dallo Spazio [FOTO] : Il satellite Sentinel-1B del programma europeo Copernicus ci porta sopra l’Italia Centrale con l’immagine EO della settimana: dagli Appennini, in alto a destra, alla fertile Piana del Fucino, in precedenza fondale di un lago, nel Centro a destra, questa luminosa immagine a falsi colori cattura la diversità e la bellezza dei panorami della regione. L’immagine è stata ottenuta utilizzando la tecnologia radar a doppia ...

Diesel Euro 3 - Dal 2019 divieto di circolazione anche a Roma - : Il 1 ottobre 2018 il blocco delle vetture Euro 3 è entrato in vigore in Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna, ampliato alle Euro 4,. Il Piemonte lo rimanda di una settimana. Nella Capitale ipotesi stop ...

'Dal 2019 stop alle auto diesel euro 3 a Roma' - l'assessore Meleo - : Roma, 1 ott., askanews, - 'Entro il 2019 anche Roma vieterà la circolazione delle auto diesel euro 3'. Lo ha detto l'assessore alla Mobilità di Roma Capitale, Linda Meleo, nel corso di una conferenza ...

Roma Termini - Martina accolto Dal coro dei giovani dem : "Un segretario - c'è solo un segretario" : LaPresse, Il segretario del Partito Democratico Maurizio Martina arriva alla stazione Termini di Roma accolto dal coro dei giovani Dem che cantano "Un segretario, c'è solo un segretario". Per la ...