Dal 4 al 10 ottobre al Nuovo Sacher e al Wegil l' Asiatica Film Fest con oltre trenta film

VIABILITA' E COMMERCIO - Provvedimenti in vigore Dal 5 al 7 ottobre 2018 : Per 'Internazionale a Ferrara' e la 'Fiera di cose d'altri tempi' modifiche alla circolazione in centro storico 03-10-2018 / Giorno per giorno In occasione del Festival 'Internazionale a Ferrara 2018' ...

Volantino Mediaworld sottocosto Dal 5 ottobre : smartphone Samsung - Huawei e iPhone in offerta : Mediaworld propone dal 5 ottobre 2018 il proprio Volantino sottocosto: ecco gli smartphone Android che troverete in offerta, ma non aspettatevi prezzi eclatanti!Segnaliamo a tutti i nostri lettori che tra qualche giorno partirà il nuovo Volantino nazionale con prezzi sottocosto di Mediaworld, valido dal 5 ottobre fino al 14 dello stesso mese.Per diritto di cronaca vi segnaliamo quali sono tutti gli smartphone Android e gli iPhone che saranno ...

InQuiete - torna il festival letterario al femminile. Al via a Roma Dal 4 al 7 ottobre : Quando ha preso il via, nell’ottobre 2017, davanti al palco c’erano un’ottantina di sedie. E invece, di persone ne sono arrivate oltre cinquemila. Un successo inaspettato, che ha spinto le ideatrici Francesca Mancini e Maddalena Vianello a organizzare, dal 4 al 7 ottobre a Roma, la seconda edizione di InQuiete (www.InQuietefestival.it), il festival letterario dedicato alle scrittrici e alle donne protagoniste della letteratura. L’isola ...

Cast e personaggi di Under Pressure - su Sky Atlantic Dal 3 ottobre arriva l’antitesi di Grey’s Anatomy : Cast e personaggi di Under Pressure debuttano stasera, 3 ottobre su Sky Atlantic. La nuova serie tv arriva direttamente dal Brasile: si tratta di un medical drama ambientato all'interno di un caotico pronto soccorso di Rio de Janeiro. Attraverso i casi medici, scopriremo le complicate vite dello staff, composto da medici e infermieri che ogni giorno si trovano a lottare su un campo di battaglia al fine di salvare i loro pazienti. Under Pressure ...

Dal 3 ottobre la rassegna "Libri di storia " Incontri con gli autori" : Si parte con un focus su industria e politica alle origini dell'Italia contemporanea , 3 ottobre, per proseguire con storici e storiografia greca nell'età dello storicismo , 27 novembre, e chiudere ...

Fortnite offline Dalle 9 : 00 del 3 ottobre - arriva l’aggiornamento 6.01 : note della patch e novità : Fortnite sarà offline per manutenzione a partire dalle ore 09:00 di oggi, mercoledì 3 ottobre. I giocatori del famoso Battle Royale di Epic Games dovranno munirsi di un po’ di pazienza perché sta per arrivare l'aggiornamento 6.01. Quali novità stanno per arrivare con il nuovo aggiornamento di Fortnite? Innanzitutto sembra che Epic Games avrebbe deciso di cambiare la roadmap di Fortnite con l'arrivo della Stagione 6. I più attenti infatti ...

Internet Festival 2018 : Dall'11 al 14 ottobre a Pisa : Non mancano approfondimenti su sport, musica, teatro, cinema, enogastronomia e marketing sensoriale. Tra le centinaia di ospiti attesi a Pisa gli scrittori Alessandro Baricco e Marco Malvaldi , il ...

Alla grande Huawei P20 Pro con Android 9 Pie Dal 3 ottobre : dettagli firmware e link changelog ufficiale : Impossibile chiedere di meglio: il Huawei P20 Pro con Android 9 Pie è realtà da qualche ora e all'alba di oggi 3 ottobre, possiamo fornire la lieta novella a tutti i possessori del device premium. La distribuzione del major update, accompagnato naturalmente pure dall'interfaccia EMUI 9 è partita in Europa e non tarderà a fare la sua comparsa su tutti i dispositivi interessati. L'anteprima della partenza del rilascio ci vien fornita dal sito ...

San Gerardo/ Santo del giorno : il 3 ottobre si celebra l'uomo ricordato Dalle diocesi di Liegi e Gand : Il 3 ottobre si celebra San Gerardo, Santo del giorno: l'uomo è stato ricordato dalle diocesi di Liegi e Gand che gli dedicano delle funzioni nella giornata di oggi a lui dedicata.(Pubblicato il Wed, 03 Oct 2018 04:19:00 GMT)

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 3 ottobre : Fuga Dal debito italiano : la differenza di rendimento con i titoli tedeschi torna al 2014 - prima dell’intervento della Bce di Draghi : 301 punti Panico da spread, il governo litiga ancora sul vero deficit La differenza con la Germania torna ai livelli del 2014, prima degli aiuti della Bce. Salvini insulta Juncker: “Parlo soltanto coi sobri” di Carlo Di Foggia I gonzi di Riace di Marco Travaglio Domenico Lucano, il sindaco ribelle di Riace da ieri agli arresti domiciliari per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e fraudolento affidamento diretto del servizio di ...

Euforia di Valeria Golino al cinema Dal 25 ottobre : Matteo (Riccardo Scamarcio) è un giovane imprenditore di successo, spregiudicato, affascinante e dinamico. Suo fratello Ettore (Valerio Mastandrea) vive ancora nella piccola cittadina di provincia dove entrambi sono nati e insegna alle scuole medie. È un uomo cauto, integro, che per non sbagliare si è sempre tenuto un passo indietro, nell’ombra. Sono due persone all’apparenza lontanissime. La vita però li obbliga a riavvicinarsi e una situazione ...

Trailers Film Fest Dall’11 ottobre a Milano : Si tiene a Milano, per il terzo anno consecutivo e a ingresso gratuito fino a esaurimento posti, presso NABA – Nuova Accademia di Belle Arti di Milano, presso l’Università IULM Milano e il Nuovo Anteo Palazzo del Cinema, dall’11 al 13 ottobre 2018 il Trailers FilmFest, giunto alla sua sedicesima edizione. Il Festival, diretto da Stefania Bianchi premierà i migliori trailer della stagione cinematografica 2017/18, divisi per ...

“Per Giulia” Dall’11 ottobre al Teatro di Documenti : AL Teatro DI Documenti dall’11 AL 14 ottobre 2018 IL DEBUTTO NAZIONALE DI “Per Giulia” DI DACIA MARAINI, CON SARA PALLINI, REGIA DI IOLANDA SALVATO, MUSICHE ORIGINALI DI FEDERICA CLEMENTI A QUASI DIECI ANNI DAL TERREMOTO DELL’AQUILA SARA PALLINI RACCONTA LA STORIA DI GIULIA CARNEVALE, GIOVANE STUDENTESSA DI INGEGNERIA EDILE ARCHITETTURA CADUTA FRA LE MACERIE DEL SISMA Debutta al Teatro di Documenti di Roma l’11 ottobre, e sarà in scena fino a ...

La mostra Giulio Paolini. Del bello ideale Dal 26 ottobre a Milano : Dal 26 ottobre 2018 al 10 febbraio 2019 la Fondazione Carriero presenta Giulio Paolini. Del bello ideale, a cura di Francesco Stocchi, mostra dedicata a uno dei massimi esponenti dell’arte concettuale, con interventi della scenografa Margherita Palli, organizzata in stretta collaborazione con l’artista. Dopo la mostra Sol LeWitt. Between the Lines dedicata all’esplorazione dei confini dell’artista americano in relazione all’architettura, ...