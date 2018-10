Dal 3 ottobre la rassegna Libri di storia Incontri con gli autori

Fortnite offline Dalle 9 : 00 del 3 ottobre - arriva l’aggiornamento 6.01 : note della patch e novità : Fortnite sarà offline per manutenzione a partire dalle ore 09:00 di oggi, mercoledì 3 ottobre. I giocatori del famoso Battle Royale di Epic Games dovranno munirsi di un po’ di pazienza perché sta per arrivare l'aggiornamento 6.01. Quali novità stanno per arrivare con il nuovo aggiornamento di Fortnite? Innanzitutto sembra che Epic Games avrebbe deciso di cambiare la roadmap di Fortnite con l'arrivo della Stagione 6. I più attenti infatti ...

Internet Festival 2018 : Dall'11 al 14 ottobre a Pisa : Non mancano approfondimenti su sport, musica, teatro, cinema, enogastronomia e marketing sensoriale. Tra le centinaia di ospiti attesi a Pisa gli scrittori Alessandro Baricco e Marco Malvaldi , il ...

Alla grande Huawei P20 Pro con Android 9 Pie Dal 3 ottobre : dettagli firmware e link changelog ufficiale : Impossibile chiedere di meglio: il Huawei P20 Pro con Android 9 Pie è realtà da qualche ora e all'alba di oggi 3 ottobre, possiamo fornire la lieta novella a tutti i possessori del device premium. La distribuzione del major update, accompagnato naturalmente pure dall'interfaccia EMUI 9 è partita in Europa e non tarderà a fare la sua comparsa su tutti i dispositivi interessati. L'anteprima della partenza del rilascio ci vien fornita dal sito ...

San Gerardo/ Santo del giorno : il 3 ottobre si celebra l'uomo ricordato Dalle diocesi di Liegi e Gand : Il 3 ottobre si celebra San Gerardo, Santo del giorno: l'uomo è stato ricordato dalle diocesi di Liegi e Gand che gli dedicano delle funzioni nella giornata di oggi a lui dedicata.(Pubblicato il Wed, 03 Oct 2018 04:19:00 GMT)

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 3 ottobre : Fuga Dal debito italiano : la differenza di rendimento con i titoli tedeschi torna al 2014 - prima dell’intervento della Bce di Draghi : 301 punti Panico da spread, il governo litiga ancora sul vero deficit La differenza con la Germania torna ai livelli del 2014, prima degli aiuti della Bce. Salvini insulta Juncker: “Parlo soltanto coi sobri” di Carlo Di Foggia I gonzi di Riace di Marco Travaglio Domenico Lucano, il sindaco ribelle di Riace da ieri agli arresti domiciliari per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e fraudolento affidamento diretto del servizio di ...

Euforia di Valeria Golino al cinema Dal 25 ottobre : Matteo (Riccardo Scamarcio) è un giovane imprenditore di successo, spregiudicato, affascinante e dinamico. Suo fratello Ettore (Valerio Mastandrea) vive ancora nella piccola cittadina di provincia dove entrambi sono nati e insegna alle scuole medie. È un uomo cauto, integro, che per non sbagliare si è sempre tenuto un passo indietro, nell’ombra. Sono due persone all’apparenza lontanissime. La vita però li obbliga a riavvicinarsi e una situazione ...

Trailers Film Fest Dall’11 ottobre a Milano : Si tiene a Milano, per il terzo anno consecutivo e a ingresso gratuito fino a esaurimento posti, presso NABA – Nuova Accademia di Belle Arti di Milano, presso l’Università IULM Milano e il Nuovo Anteo Palazzo del Cinema, dall’11 al 13 ottobre 2018 il Trailers FilmFest, giunto alla sua sedicesima edizione. Il Festival, diretto da Stefania Bianchi premierà i migliori trailer della stagione cinematografica 2017/18, divisi per ...

“Per Giulia” Dall’11 ottobre al Teatro di Documenti : AL Teatro DI Documenti dall’11 AL 14 ottobre 2018 IL DEBUTTO NAZIONALE DI “Per Giulia” DI DACIA MARAINI, CON SARA PALLINI, REGIA DI IOLANDA SALVATO, MUSICHE ORIGINALI DI FEDERICA CLEMENTI A QUASI DIECI ANNI DAL TERREMOTO DELL’AQUILA SARA PALLINI RACCONTA LA STORIA DI GIULIA CARNEVALE, GIOVANE STUDENTESSA DI INGEGNERIA EDILE ARCHITETTURA CADUTA FRA LE MACERIE DEL SISMA Debutta al Teatro di Documenti di Roma l’11 ottobre, e sarà in scena fino a ...

La mostra Giulio Paolini. Del bello ideale Dal 26 ottobre a Milano : Dal 26 ottobre 2018 al 10 febbraio 2019 la Fondazione Carriero presenta Giulio Paolini. Del bello ideale, a cura di Francesco Stocchi, mostra dedicata a uno dei massimi esponenti dell’arte concettuale, con interventi della scenografa Margherita Palli, organizzata in stretta collaborazione con l’artista. Dopo la mostra Sol LeWitt. Between the Lines dedicata all’esplorazione dei confini dell’artista americano in relazione all’architettura, ...

Reparto Amleto Dal 9 al 21 ottobre al Teatro India : Dopo il sorprendente successo di pubblico riscosso nella passata stagione, l’effervescente energia di Reparto Amleto, produzione del Teatro di Roma, ritorna in scena dal 9 al 21 ottobre al Teatro India. Il classico shakespeariano attualizzato in un ingranaggio teatrale divertente e brioso, scritto e diretto da Lorenzo Collalti, con il quartetto di giovani interpreti Luca Carbone, Flavio Francucci, Cosimo Frascella e Lorenzo Parrotto. Già ...

Finalmente Live! Dal 5 Ottobre - ogni venerdì - in diretta Facebook e Dal vivo in teatro il primo web-talk show italiano. : ... web, talk show , che avrà un tema tutto nuovo per ogni puntata , congiunge il mondo virtuale a quello reale e analizza il mondo dei giovani con i giovani stessi. Ma la visione è consigliata anche e ...

Nozze in Fiera - Dal 9 ottobre all'A1 Expo a San Marco Evangelista. : ... sul palco della rassegna sfilerà infatti un prestigioso parterre di ospiti musicali, tra i più amati del panorama artistico nazionale, con la partecipazione anche di importanti personaggi del mondo ...

TEX. 70 anni di un mito - La mostra a Milano Dal 2 ottobre al 27 gennaio : Apre a Milano, presso il Museo della Permanente, la mostra TEX. 70 anni DI UN mito, dedicata all'importante compleanno del più longevo e venduto fumetto italiano. Si terrà dal 2 ottobre 2018 al 27 gennaio 2019: l'abbiamo vista in anteprima e vi assicuriamo che, per tutti i fan del ranger creato dalla fantasia di Gianluigi Bonelli con il disegnatore Aurelio Galleppini, che debuttò in edicola il 30 settembre ...

Torna la Settimana del Pianeta Terra : centinaia di geoeventi in tutta Italia Dal 14 al 21 ottobre : Saranno centinaia i geoeventi in programma dal 14 al 21 ottobre per la “Settimana del Pianeta Terra“, il Festival delle Geoscienze che, per la 6ª edizione, accenderà i riflettori sul patrimonio naturale e geologico del nostro Paese con centinaia di iniziative in tutto lo Stivale. Sette giorni di manifestazioni sparse in tutta Italia dedicate alle divulgazione scientifica per diffondere la cultura del rispetto dell’ambiente e ...