Da Elio alla Dark Polo Gang | ecco il cast di «Strafactor 2018»

Nino Di Matteo : “Sulla strage di via D’Am Elio non siamo mai stati così vicini alla verità” : “ siamo a un passo d alla verità sulla strage di via D'Amelio. Mai come ora siamo vicini alla verità” , ha detto il pm Nino Di Matteo nel corso della audizione davanti al Csm nell'ambito dell'indagine sui depistaggi nelle inchieste sulla strage nella quale morirono Paolo Borsellino e gli agenti della scorta.Continua a leggere

