Da Capri l' ​EY Digital Summit sullo stato dell' innovazione

(Di mercoledì 3 ottobre 2018) Qualche passo avanti e lo stesso appello (finora) inascoltato: serve un piano Marshall per l'in Italia. Nei primi sei mesi del 2018 sono nate 23 nuove scaleup (società innovative che hanno raggiunto un grado di maturazione superiore alle startup) e sono stati raccolti 335 milioni di dollari. L'importo è simile a quello ottenuta durante tutto lo scorso anno. Una buona notizia, che però non basta per ricucire il divario con i maggiori ecosistemi europei. Perché, mentre l'Italia prova ad accelerare, c'è già chi corre da anni. Questo è il messaggio principale lanciato dal nuovo rapporto “Tech Scaleup Italy” realizzato da Mind the Bridge in collaborazione con AGI e presentato durante la giornata inaugurale’EY ...