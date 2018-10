Cyberpunk 2077 potrebbe essere pubblicato nel 2019 e sarà distribuito da Warner Bros in

Warner Bros si occuperà della distribuzione di Cyberpunk 2077 in Nord America : "CD Projekt Red è tra i migliori studio del mondo ed è grandioso tornare a lavorare col loro team. Cyberpunk 2077 è un gioco meraviglioso e ci aspettiamo grandi cose da questa collaborazione con CD ...

La musica di Cyberpunk 2077 sarà adattiva e presentata in modo organico : Finora, abbiamo appreso varie informazioni sull'atteso Cyberpunk 2077, sulle sue missioni secondarie, sulle meccaniche di scelta e di conseguenza e altro ancora. Un'area di cui non abbiamo ancora sentito parlare fino ad ora è la musica per il gioco, ma il compositore Marcin Przybyłowicz, ha ora rivelato alcuni nuovi dettagli sulla musica e su come sarà organicamente connessa al mondo del gioco.Parlando con Gamer Professionals, ...

Secondo il publisher turco Bilkom Cyberpunk 2077 arriverà il prossimo anno : Il publsher turco Bilkom potrebbe aver fatto trapelare l'anno in cui uscirà l'attesissimo Cyberpunk 2077. L'editore ha affermato, tramite un tweet, che il nuovo gioco di ruolo di CD Projekt RED uscirà nel 2019 in Turchia.Come riporta DSOGaming, Bilkom sembra essere uno dei distributori ufficiali di CD Projekt RED, in quanto ha pubblicato The Witcher 3: Wild Hunt in Turchia. Bilkom ha anche lavorato con altre grandi aziende come ASUS, Apple e ...

Cyberpunk 2077 in arrivo nel 2019? L’indiscrezione da un publisher turco : Tra i giochi più attesi annunciati negli scorsi anni figura sicuramente Cyberpunk 2077. Il gioco si propone di essere un'autentica rivoluzione per l'industria videoludica, almeno secondo lo sviluppatore CD Projekt, e introdurrà dei fattori di gameplay a dir poco autentici. Un esempio è l'elevato numero di edifici e la loro complessità interna, che permetterà ai giocatori di visitare un mondo di gioco enorme sia dentro, sia fuori da questi ...

Quattro chiacchiere con Philipp Weber - senior quest designer di Cyberpunk 2077 - intervista : Di recente abbiamo potuto mettere le mani per la seconda volta sull'impressionante demo creata da CD Projekt RED per il suo Cyberpunk 2077 e, anche in questo caso, siamo stati rapiti dalla profondità, dai dettagli e dal design di Night City, città illuminata dai neon.Il nostro secondo play-through ha fatto sorgere parecchi interrogativi, comunque. Una scelta di dialogo completamente differente, sul finale della quest, ha portato alla stessa ...

Cyberpunk 2077 : il gioco in prima persona non supporterà la realtà virtuale : La visuale in prima persone in Cyberpunk 2077 è un ottimo punto di partenza per coloro i quali sognavano di poter imbracciare controller di movimento i visore per la realtà virtuale e completare il titolo con la massima immersione.Ebbene, come riporta Gamingbolt, purtroppo così non sarà. "Attualmente non abbiamo piani al riguardo" dichiara brevemente su Twitter CD Projekt Red in risposta ad un utente che chiedeva informazioni al riguardo.La ...

Gli sviluppatori di Cyberpunk 2077 : "vogliamo cambiare l'industria videoludica" : La cosa grandiosa di CD Projekt RED è che non esita a dire esattamente quale sia il suo obiettivo con i suoi giochi. Non molto tempo fa, lo sviluppatore ha parlato di come il prossimo Cyberpunk 2077 non esiterebbe a discutere di questioni politiche e, parlando con Edge (novembre 2018, numero 324), il quest designer Patrick Mills è tornato su questo punto.Come riporta Gamingbolt, Mills ha confermato che CD Projekt RED è uno studio che ha un ...

Cyberpunk 2077 rivoluzionerà l’industria videoludica - almeno per CD Projekt : Nel mondo dei videogiochi non sono rari i casi di software house che si espongono un po' troppo, prima del lancio di un titolo. Sembra essere il caso di CD Projekt con il proprio Cyberpunk 2077, futuro videogioco che promette di imporsi come un autentico colosso dell'industria videoludica. Il video di gameplay rilasciato dalla casa produttrice polacca ha largamente stupito il pubblico, grazie ad un comparto tecnico da urlo e ad una ambientazione ...

Cyberpunk 2077 : la trama delle missioni secondarie sarà all'altezza della storia principale : Cyberpunk 2077 è sicuramente uno dei giochi di ruolo più promettenti in arrivo e sembra che CDPR voglia che il titolo sia migliore di The Witcher 3 in ogni modo possibile, rendendo anche le missioni secondarie coinvolgenti e introducendo alcune meccaniche di gioco che avranno grandi ripercussioni sull'intera avventura.Come riporta Wccftech, l'ultimo numero della rivista EDGE, sintetizzato dall'utente Reddit Jackjackea, ha rivelato alcuni ...

In Cyberpunk 2077 ogni quest secondaria sarà una storia a parte : Continua a far parlare di sé Cyberpunk 2077, un gioco che nell'ultimo periodo ha incuriosito sempre di più i propri fan. Tutto ciò non solo grazie alle ultime novità emerse per il titolo di CD Projekt, come quella relativa all'elevato numero di edifici interni dettagliati. Lo sviluppatore polacco si è espresso in queste ore in merito al sistema di quest che interesserà Cyberpunk 2077. Come saprete, la storyline del gioco sarà estremamente ...

Cyberpunk 2077 : le decisioni prese dai giocatori non avranno un impatto immediato sul gioco : CD Projekt RED ha dimostrato nel corso degli anni con tre giochi, The Witcher 3 in particolare, che possono offrire narrazioni davvero avvincenti che si basano molto sulla scelta del giocatore, decisioni che non hanno risposte giuste o sbagliate e che hanno risultati imprevisti in tempi inaspettati. Questo è qualcosa che rivedremo, ovviamente, anche in Cyberpunk 2077.Come riporta Gamingbolt, mentre parlava con il canale Youtube polacco arhn2eu, ...

Cyberpunk 2077 : CD Projekt RED utilizzerà un nuovo sistema di animazioni e spingerà il motore grafico : I giocatori sono rimasti a bocca aperta dopo aver assistito alla splendida demo gameplay di Cyberpunk 2077. L'hype per il gioco è riuscito a raggiungere nuove vette e non sorprende quindi che la rivista EDGE abbia scelto di presentare Cyberpunk 2077 sulla copertina del mese di novembre 2018.Nell'articolo, il produttore di CD Projekt RED, Richard Borzymowski, ha prima spiegato che il successo di The Witcher 3 - ben più grande delle precedenti due ...

Le missioni secondarie di Cyberpunk 2077? "Qualcosa che i giocatori non hanno mai visto prima" : Cyberpunk 2077 raccoglierà l'eredità di The Witcher 3, caricandosi sulle spalle una mole di aspettative poiché il pubblico ha imparato a conoscere il "modus operandi" di CD Projekt RED, in grado di confezionare veri e propri capolavori videoludici.Gaming Bolt riporta oggi un'intervista che Patrick Mills, quest designer del gioco, ha concesso al portale Metro, nel quale parla specificatamente delle missioni secondarie del nuovo titolo dello ...

Cyberpunk 2077 : il numero delle missioni sarà simile a quello di The Witcher 3 : Come segnala Gamepur, durante una recente intervista con Metro, il quest designer Patrick Mills ha rivelato che Cyberpunk 2077 punta a un numero di missioni e quest simile a The Witcher 3: Wild Hunt.Sebbene non abbia fornito dettagli specifici, Mills ha offerto un po' di informazioni sul modo in cui lo sviluppatore polacco costruisce le quest."Non posso parlare di numeri, ma guarderei a The Witcher 3. Qualcosa come Witcher 3 è ciò a cui ...