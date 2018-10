Cursi si ferma per ricordare la famiglia sterminata dal vicino di casa Il parroco ' Sono

Si ferma a riposare sul sentiero durante l’es Cursi one : masso precipita e uccide il manager : Trevigiano, residente a Lavarone, Gianfranco Burlini aveva 56 anni e aveva lavorato all’Aprilia e alla Carraro. Ora era alla Forgital di Vicenza. Lascia la moglie Maria Cristina e le tre figlie Barbara, Elena e Martina.Continua a leggere

Si ferma a riposare sul sentiero durante l'esCursione : masso precipita e lo uccide : TREVISO - Colpito alla testa da un masso precipitato dalle rocce soprastanti. È morto così ieri pomeriggio Gianfranco Burlini , 56 anni, ex manager dell'Aprilia di Noale e della Carraro Trattori di ...