Crollo di Genova | verso la nomina di Cingolani come commissario per la ricostruzione del

Genova - a 51 giorni dal Crollo - non c'è ancora il nome del Commissario alla ricostruzione : Questione di ore e formalizzeremo la nomina di Claudio Andrea Gemme, è l'assicurazione del vice presidente del Consiglio Di Maio, anche se nel frattempo erano salite le quotazioni del sindaco Marco ...

A Genova prima manifestazione dopo il Crollo del Ponte Morandi : "La pazienza è finita" : In piazza l'8 ottobre la comunità della Val Polcevera per chiedere provvedimenti contro una situazione ormai considerata...

Crollo ponte Genova : in bilico candidatura Gemme : Al vaglio altri nomi tra ruoli istituzionali, anche quello del sindaco del capoluogo ligure Marco Bucci - E' ancora attesa per il nome del Commissario straordinario per la ricostruzione del ponte ...