Cristiano Ronaldo | spunta il video in compagnia della ragazza che l' accusa di stupro

Cristiano Ronaldo nega ogni accusa di stupro - CR7 si sfoga : “vi racconto la mia verità” : Cristiano Ronaldo respinge tutte le accuse di Kathryn Mayorga: per CR7 non ci sarebbe stata violenza sessuale nel 2009 a Las Vegas “Nego fermamente ogni accusa nei miei confronti. Lo stupro è un crimine abominevole che va contro qualsiasi cosa io sia e qualsiasi cosa io creda. Voglio mantenere pulito il mio nome, per questo non voglio nutrire lo spettacolo mediatico creato da persone che cercano di promuovere se stesse a mie spese. ...

Matrix 3 ottobre 2018 con Nicola Porro : anticipazioni prima puntata - il fenomeno Cristiano Ronaldo : Non mancherà lo sport: Giorgia Rossi , Ivan Zazzaroni e Giampiero Mughini analizzeranno il fenomeno socio-sportivo di Cristiano Ronaldo . Verranno passate sotto la lente d'ingrandimento le luci ...

Cristiano Ronaldo accusato di stupro : perché la polizia ha riaperto l’indagine : La polizia di Las Vegas ha informato con un comunicato ieri di aver riaperto l’indagine circa la presunta aggressione sessuale del 2009 su istanza della donna denunciante che asserisce l’aggressore fosse Cristiano Ronaldo, riferiscono il New York Times e altre testate. Il dipartimento, Las Vegas Metropolitan Police Department, ha confermato l’indagine, aggiungendo tuttavia che non vi sono sospetti. Nel comunicato, riporta la ...

Crisi Real Madrid nel post Cristiano Ronaldo : “non si copre il sole con un dito” : Cristiano Ronaldo ha lasciato il Real Madrid in estate, il club non sta riuscendo a sopperire a questa mancanza di rilievo “Cristiano ha fatto molto a Madrid e non si copre il sole con un dito. Ha segnato moltissimi gol con il Real, ma ora è il passato. E non si può vivere di passato. Gli auguriamo il meglio, ma il nostro pensiero deve andare a noi. E per vincere le partite bisogna lottare“. Keylor Navas manda messaggi chiari dopo i ...

Real Madrid - 3 gare di fila senza gol : con Cristiano Ronaldo non era mai successo : Adesso possiamo chiamarla con il suo vero nome: crisi. Il Real Madrid cade a Mosca contro il Cska, 1-0,, ma è un altro il dato che fa riflettere, e probabilmente preoccupare Lopetegui: l' assenza di ...

Cristiano Ronaldo fa i complimenti alla sua Juventus : 'Altra importante vittoria' : TORINO - 'La chiave di questi risultati è la semplicità' . Dopo il 3-0 sullo Young Boys che lascia la Juventus da sola al comando nel girone di Champions - anche grazie al pareggio del Manchester ...

Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez insieme allo Stadium : due spettatori ‘speciali’ per la Juventus [GALLERY] : Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez insieme allo Stadium, il calciatore che ha dovuto scontare un turno di squalifica in Champions League si è goduto il match accanto alla sua metà Georgina Rodriguez e Cristiano Ronaldo insieme allo Stadium durante Juventus-Young Boys. La partita terminata sul 3-0 a favore dei bianconeri ha avuto uno spettatore speciale. CR7, che non ha potuto essere convocato da Massimiliano Allegri per il cartellino ...

Cristiano Ronaldo indagato per stupro - riaperta l’indagine contro il portoghese : tutti i dettagli : La polizia di Las Vegas ha deciso di riaprire l’indagine per stupro a carico di Cristiano Ronaldo, accusato di violenza da parte di Kathryn Mayorga Brutte notizie per Cristiano Ronaldo, il giocatore della Juventus infatti deve difendersi dall’accusa di stupro avanzata da Kathryn Mayorga, una donna americana che ha rivelato di aver subito violenza sessuale da CR7 nel lontano 2009. Fabio Ferrari/LaPresse Nonostante avesse ...