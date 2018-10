Cristiano Ronaldo fa i complimenti alla sua Juventus | ' Altra importante vittoria'

Juventus - Cristiano Ronaldo leader anche dalla tribuna : 'Complimenti ai ragazzi!' : TORINO - 'La chiave di questi risultati è la semplicità' . Dopo il 3-0 sullo Young Boys che lascia la Juventus da sola al comando nel girone di Champions - anche grazie al pareggio del Manchester ...

Champions League – Cristiano Ronaldo si complimenta con la sua Juventus : il post social di CR7 : Cristiano Ronaldo sempre con i suoi compagni di squadra: dalla tribuna allo Stadium al post social per la vittoria della Juventus Vittoria nel segno di Dybala, oggi pomeriggio, per la Juventus, nella seconda sfida di Champions League, contro lo Young Boys. L’attaccante argentino ha segnato un’importante tripletta, che ha permesso alla squadra di Allergri di portarsi in vetta alla classifica del girone. Grande assente, oggi in ...

Cristiano Ronaldo indagato per stupro - riaperta l’indagine contro il portoghese : tutti i dettagli : La polizia di Las Vegas ha deciso di riaprire l’indagine per stupro a carico di Cristiano Ronaldo, accusato di violenza da parte di Kathryn Mayorga Brutte notizie per Cristiano Ronaldo, il giocatore della Juventus infatti deve difendersi dall’accusa di stupro avanzata da Kathryn Mayorga, una donna americana che ha rivelato di aver subito violenza sessuale da CR7 nel lontano 2009. Fabio Ferrari/LaPresse Nonostante avesse ...

La mamma di Cristiano Ronaldo ‘prega’ per la Juventus : Dolores dal santuario augura buona fortuna ai bianconeri : Dolores, mamma di Cristiano Ronaldo, posta una foto su Instagram in cui augura buona fortuna alla Juventus direttamente da dentro un santuario Un pellegrinaggio in un santuario per augurare buona fortuna alla Juventus. È questo ciò che ha fatto la mamma di Cristiano Ronaldo prima dell’incontro tra i bianconeri e lo Young Boys di questa sera. Nel secondo match dei gironi di Champions League, la Juventus dovrà rinunciare a CR7, a causa ...

Dall'addio di Marotta all'assenza di Cristiano Ronaldo - il pensiero di Allegri prima dello Young Boys : Massimiliano Allegri in conferenza stampa prima della sfida tra la sua Juventus e lo Young Boys, l'allenatore commenta l'addio di Marotta e l'assenza di Cristiano Ronaldo nella prossima partita di ...