Cremona | fermato senza patente dà le generalità del fratello | denunciato

Cremona : fermato per controllo gli trovano 3 etti droga in auto - arrestato : Milano, 28 set. (AdnKronos) - Lo hanno fermato per un normale controllo stradale, ma gli hanno trovato oltre tre etti di droga in auto e per questo lo hanno arrestato. E' accaduto ieri nel cremonese a un 24enne di origine albanese. Il giovane, un operaio incensurato, è stato fermato dai carabinieri