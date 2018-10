CR7 | un video della serata in discoteca con la ragazza che lo accusa di stupro

VIDEO Cristiano Ronaldo decisivo - il gol vittoria in Frosinone-Juventus 0-2. CR7 implacabile in Serie A : La Juventus impiega 82 minuti per sbloccare la sfida in casa con il Frosinone: Cristiano Ronaldo porta i bianconeri in vantaggio contro i ciociari mettendo a segno la terza rete in Serie A. Frosinone-Juventus 0-1: IL GOL DI Cristiano Ronaldo AL MINUTO 82 Cristiano Ronaldo Frosinone Juventus 0-1 pic.twitter.com/Atd1dbXUpm — Andrea Pelagatti (@AndreaPelagatti) September 23, 2018 Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina ...

Frosinone-Juventus - Cristiano Ronaldo infila Sportiello : sinistro micidiale di CR7 ed è gol! [VIDEO] : Cristiano Ronaldo, il suo terzo gol con la maglia della Juventus è contro il Frosinone: l’attaccante bianconero ed il suo sinistro micidiale In una partita a secco di gol fino all’80° spunta ad un certo punto il solito Cristiano Ronaldo, che con un sinistro micidiale porta la Juventus in vantaggio allo stadio Stadio Benito Stirpe di Frosinone. Dopo un fortuito rimpallo, CR7 infatti arpiona la palla e la infila dietro Marco ...

Vergogna Ronaldo : tira i capelli a Murillo - CR7 rischia una stangata [FOTO e VIDEO] : 1/11 Fabio Ferrari ...

CRISTIANO RONALDO ESPULSO IN VALENCIA-JUVENTUS/ Video - dubbi sulla decisione dell'arbitro - CR7 in lacrime : CRISTIANO RONALDO ESPULSO in VALENCIA-JUVENTUS: scontro in area spagnola con l'ex interista Murillo, ma ci sono dubbi sulla decisione arbitrale. Cr7 in lacrime(Pubblicato il Wed, 19 Sep 2018 22:01:00 GMT)

VALENCIA JUVENTUS / Streaming video e diretta tv : esordio bianconero per CR7. Orario - quote e formazioni : diretta VALENCIA JUVENTUS info Streaming video e tv: probabili formazioni, quote, Orario e risultato live della partita valida per la prima giornata del gruppo H di Champions League(Pubblicato il Wed, 19 Sep 2018 13:52:00 GMT)

La reazione del Milan – Higuain come CR7 : l’argentino si sblocca e spiazza il Cagliari [VIDEO] : Cagliari-Milan in parità: Higuain si sblocca in Sardegna e pareggia i conti nell’anticipo della quarta giornata di Serie A Meglio tardi che mai: dopo un primo tempo non troppo soddisfacente, il Milan è riuscito finalmente a reagire nell’anticipo di questa sera contro il Cagliari. E’ Gonzalo Higuain a dare una svolta al match: l’argentino ha spiazzato il portiere dei padroni di casa portando quindi la partita sulla ...

CRISTIANO RONALDO - VIDEO PRIMO GOL JUVENTUS/ CR7 si sblocca con una doppietta : festa all'Allianz Stadium : CRISTIANO RONALDO, VIDEO PRIMO gol: CR7 si sblocca, festa Allianz Stadium: la reazione di Chiellini dopo la rete del fuoriclasse portoghese. Poi sigla la prima doppietta bianconera(Pubblicato il Sun, 16 Sep 2018 16:37:00 GMT)

Gol Ronaldo - la prima volta di CR7 : tutto facile per il portoghese [VIDEO] : Gol Ronaldo – Si sta giocando la 4^ giornata del campionato di Serie A, in campo Juventus e Sassuolo, buona prova dei neroverdi che stanno mettendo in difficoltà i bianconeri. La squadra di Massimiliano Allegri in vantaggio al 50′, si sblocca Cristiano Ronaldo, tutto facile per il portoghese che deve solo spingere il pallone in rete. Gol Ronaldo Ronaldo SCORED pic.twitter.com/7NOkVIV10w — Juvefc.com (@juvefcdotcom) 16 ...

Cristiano Ronaldo è... impazzito! CR7 fa il 'verso' ad un giornalista : il VIDEO diventa virale : Cristiano Ronaldo si diverte coi compagni della Juventus a fare il verso ad un ignaro giornalista durante una diretta Cristiano Ronaldo, durante una diretta di JuventusTv, si è divertito assieme ai ...

Cristiano Ronaldo è… impazzito! CR7 fa il “verso” ad un giornalista : il VIDEO diventa virale : Cristiano Ronaldo si diverte coi compagni della Juventus a fare il verso ad un ignaro giornalista durante una diretta Cristiano Ronaldo, durante una diretta di JuventusTv, si è divertito assieme ai compagni ad imitare un giornalista intento nel fare il suo lavoro. Il calciatore portoghese si è avvicinato quatto quatto al collega, il quale non si è accorto di nulla. Cristiano Ronaldo ha attirato anche altri compagni nello scherzo, a ...

Cristiano Ronaldo in Costa Azzurra - CR7 se la spassa a Monaco sul lussuoso yacht con Georgina [FOTO E VIDEO] : Cristiano Ronaldo approfitta dei giorni dedicati alle Nazionali e senza Serie A per volare a Monaco con la famiglia, CR7 se la spassa al mare Uno yacht mega galattico, una bellissima fidanzata e i figli accanto: questo è il weekend di Cristiano Ronaldo senza la Serie A. Approfittando della pausa del campionato, CR7 si è recato a Monaco dove ha trascorso attimi di relax con Georgina Rodriguez e Cristiano Ronaldo Junior. Indossando un ...

Diretta/ Portogallo Croazia streaming video e tv : probabili formazioni - CR7 assente. Quote e orario : Diretta Portogallo Croazia, streaming video e tv: probabili formazioni, Quote, orario e risultato live. Amichevole di lusso in Algarve, i lusitani sono senza Cristiano Ronaldo(Pubblicato il Thu, 06 Sep 2018 16:48:00 GMT)

Parma-Juventus - Cristiano Ronaldo ancora a secco nel primo tempo : medicazioni a bordo campo per CR7 [VIDEO] : medicazioni in campo per Cristiano Ronaldo a pochi minuti dal termine del primo tempo di Parma-Juventus Il primo tempo dell’anticipo di questa sera della terza giornata di Serie A tra Parma e Juventus è terminato sulla parità. Mandzukic ha portato in vantaggio i bianconeri al 2′ di gioco, ma il Parma è riuscito a pareggiare i conti nel 33′ con Gervinho. Cristiano Ronaldo ancora a secco di gol, anche se un colpo di testa ...