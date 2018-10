Così quota 100 svuoterà gli ospedali | 25mila medici sono pronti alla pensione

ilgiornale

(Di mercoledì 3 ottobre 2018) Romadeserti per mancanza di camici bianchi e 20 milioni di italiani senza medico di famiglia. Il timore per la carenza di personale sanitario non nasce oggi ma con la riforma delle pensioni e il varo della "100" il servizio sanitario nazionale rischia davvero di precipitare nel baratro: saranno oltre 25.000 camici bianchi in uscita nel giro di meno di un anno e non ci sarà la possibilità di sostituirli.A lanciare l'rme è l'Anaao Assomed. Con l'introduzione della "100" come nuovo criterio di pensionamento si potrà andare ina 62 anni con 38 di contributi. Nell'analisi si osserva che attualmente l'età media per lasciare il lavoro è 65 anni, quindi interessa i nati nel 1952 e nel 1953.Con la riforma però il dirittoscatterà contemporaneamente per 4 scaglioni. E visto il disagio vissuto quotidianamente nelle struttureere non c'è da ...