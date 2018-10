huffingtonpost

: RT @HuffPostItalia: Continua a sgretolarsi il governo francese: lascia anche Gerard Collomb, fedelissimo di Macron - PaoloX68 : RT @HuffPostItalia: Continua a sgretolarsi il governo francese: lascia anche Gerard Collomb, fedelissimo di Macron - santosalfi : RT @HuffPostItalia: Continua a sgretolarsi il governo francese: lascia anche Gerard Collomb, fedelissimo di Macron - HuffPostItalia : Continua a sgretolarsi il governo francese: lascia anche Gerard Collomb, fedelissimo di Macron -

(Di mercoledì 3 ottobre 2018) "Quello che è accaduto nelle ultime 48 ore non ha niente a che vedere con una crisi politica": dalle parole di Emmanuel Macron, riportate dal suo portavoce dopo il Consiglio dei ministri, traspare tutto l'imbarazzo dell'Eliseo e di una presidenza che sembrava onnipotente e in poche settimane si ritrova a brandelli., il socialista "saggio", sindaco di Lione per 17 anni, tutore e guida dell'avventura di Macron fin dai primi vagiti de La Republique en Marche, se n'è andato. Lo aveva detto un paio di settimane fa, poi le critiche e i sospetti lo avevano inseguito fin quando, ildella prima ora, molto legatoalla premiere dame Brigitte, ha deciso di rompere gli indugi: due giorni fa le dimissioni, respinte.Appena 24 ore dopo l'insistenza, senza neppure parlare con Edouard Philippe, tenuto all'oscuro di tutto. Fra i due è calato il ...