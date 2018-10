Conte : "Debito/Pil giù in tre anni". Di Maio cauto : "Per il 2020 e 2021 si vedrà" : 12.35 - Il vicepremier Luigi Di Maio è intervenuto stamattina sui lavori in corso in queste ore a Palazzo Chigi, confermando di fatto le parole del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, ma preferendo non esprimersi sulle cifre emerse in mattinata sul rapporto debito/Pil per i prossimi tre anni.Di Maio si è limitato a confermare il 2,4% per il 2019, che è la cifra su cui si è trovato l'accordo, ma sui due anni successivi preferisce andarci ...

Manovra - Conte : «Nel 2021 deficit all’1 - 8% e debito al 126 - 5%» M5S : dieci miliardi per reddito di cittadinanza : Il premier: «Non rinunceremo alle misure del contratto di governo, non erano promesse elettorali». Tria: «In un anno dimato il gap di crescita con l’Ue». Salvini: «10mila assunzioni nelle forze dell’odine». Di Maio: «Giù Ires per imprese che assumono»

Conte : debito a 130 - 9% nel 2019 e poi giù fino 126 - 5% nel 2021 : Roma, 3 ott., askanews, - Il debito pubblico si attesterà al 130,9% del Pil nel 2019 'poi scenderemo progressivamente sotto il 130% nel 2019 fino al 126,5% nel 2021'. Lo ha annunciato il premier ...

Manovra - Conte : “Acceleriamo la discesa del debito/pil nell’arco del triennio”. Di Maio : “Un team per tagliare sprechi” : “Confermiamo le anticipazioni che ci avevano indotto a definirla seria razionale e coraggiosa. Confermiamo il programma delle riforme annunciate che partiranno già nel 2019. Abbiamo inoltre lavorato a disegnare la Manovra in modo da accelerare la discesa del rapporto debito/Pil in modo consistente nell’arco del triennio”. Così il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha riassunto le conclusioni del vertice a Palazzo Chigi sulla ...