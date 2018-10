Conte | con manovra famiglie e Ue non hanno nulla da temere

MORGAN AL POSTO DI ASIA ARGENTO - X FACTOR/ Web sContento ma l'ufficialità ancora manca : MORGAN al POSTO di ASIA ARGENTO ai live di X FACTOR 2018? Per l'attrice, dopo le accuse di Jimmy Bennett, arriva il processo per diffamazione dopo il tweet contro Guadagnino.(Pubblicato il Wed, 03 Oct 2018 14:25:00 GMT)

Slittato al pomeriggio vertice tra Conte - Tria e vicepremier - : E' Slittato il vertice sulla Manovra e sulla nota di aggiornamento del Def tra il premier Giuseppe Conte, i due vicepremier, il ministro dell'Economia Giovanni Tria e il titolare della Farnesina Enzo Moavero. Il vertice potrebbe tenersi nel pomeriggio. "La Manovra del popolo è quasi pronta. Deve essere una vera Manovra del popolo". Lo ha &...

Paolo Conte in tour per celebrare i cinquant’anni di “Azzurro” : Continua il tour di Paolo Conte per celebrare i cinquant’anni di “Azzurro”, il primo brano, interpretato allora da Adriano Celentano, che l’ha portato ad essere conosciuto in Italia e nel mondo. Lunedì 15 aprile del prossimo anno il cantautore astigiano farà tappa al Teatro Regio di Torino (prevendite disponibili a partire da mercoledì 10 ottobre). «Paolo Conte è un genio della parola che si fa musica e della musica che si fa poesia. – scrive ...

Razer Sila : il nuovo router "ultraveloce" per il gaming - lo streaming e il download di Contenuti multimediali : Razer annuncia Razer Sila, un router wireless ad alte prestazioni studiato per gli utenti che necessitano di un servizio WiFi ottimizzato per il gaming, lo streaming e il download di contenuti multimediali.Scopriamolo nel comunicato ufficiale:Considerata la crescita del mobile gaming e l'impossibilità di molte abitazioni di gestire una connessione via cavo in ogni stanza, un WiFi veloce e affidabile è più importante che mai. Il router Razer Sila ...

Instagram down oggi in Italia/ Problemi con il caricamento feed e Contenuti : hashtag #instagramdown su Twitter : Instagram down oggi in Italia, mercoledì 3 ottobre 2018. Problemi con il caricamento di feed e contenuti: hashtag #Instagramdown su Twitter, ecco cos'è successo(Pubblicato il Wed, 03 Oct 2018 10:19:00 GMT)

Lory Del Santo : "Grande Fratello Vip? Loren era Contento che lo facessi" : Lory Del Santo, nell'ultima intervista rilasciata (al settimanale 'Chi') prima dell'ingresso nella casa del 'Grande Fratello Vip', ha raccontato i motivi che l'hanno spinta ad accettare questa nuova opportunità lavorativa per superare la perdita del figlio Loren, morto quasi due mesi fa per colpa di una malattia molto grave: Loren era contento che lo facessi, come ho già detto. Dopo la sua morte sono entrata in un tunnel devastante. Non ...

Capello e l'aneddoto su Perisic nel ristorante di Madrid : 'Gli dissi che non si dovevano acContentare' : Ospite della casa di 'Sky Calcio Show' insieme a Paolo Condò, Billy Costacurta e Esteban Cambiasso, nello studio dedicato alla Champions condotto da Ilaria D'Amico , Fabio Capello ieri sera ha ...

Borghi sogna la lira : spread su E Conte lo mette all'angolo : Ed è un'analisi che solleva dubbi sulla sostenibilità a lungo termine del nostro debito proprio a causa della programmata politica in deficit spending. Aumentare il disavanzo significa anche erodere ...

Conte : "Rapporto Debito/Pil giù in tre anni"<br>Oggi nuovo vertice a Palazzo Chigi : 3 ottobre 2018 - Il vertice di ieri sera a Palazzo Chigi, che riprenderà in mattinata, sembra aver portato un primo risultato che potrebbe placare le polemiche in Europa e scongiurare quindi la bocciatura della manovra.Molto è ancora da definire, ma stando alle ultime indiscrezioni si starebbe lavorando per far scendere il Debito pubblico più velocemente di quanto ipotizzato in un primo momento. Il rapporto Debito/Pil sarà del 2,4% nel 2019, ...

Il governo non arretra sul deficit ma Conte cambia i toni - e forse un po' anche la sostanza - : Lunedì il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, ha partecipato alla riunione dell'Eurogruppo a Lussemburgo ma poi ha disertato i lavori dell'Ecofin, anticipando il rientro a Roma. Durante l'incontro ...

MANOVRA - TERMINATO VERTICE GOVERNO : Conte - "RIFORME DAL 2019"/ Ultime notizie Def - Salvini "confermiamo linea" : MANOVRA, Italia "bocciata" a Eurogruppo: Tria rientra a Roma in anticipo. Al Quirinale VERTICE Mattarella-CONTE, ma il premier tiene sul deficit al 2,4% e appoggia Salvini e Di Maio.(Pubblicato il Wed, 03 Oct 2018 00:56:00 GMT)

Vertice a Palazzo Chigi - Conte : <br>"Rapporto Debito/Pil giù in tre anni" : 22:00 - Giuseppe Conte, presidente del Consiglio dei Ministri, ha parlato al termine del Vertice di Palazzo Chigi. "Confermiamo le anticipazioni sulla Manovra che ci avevano indotto a definirla seria, razionale e coraggiosa - ha dichiarato il premier tramite una nota al termine dell'incontro - Confermiamo il programma delle riforme annunciate che partiranno già dal 2019. Abbiamo lavorato a disegnare la Manovra in modo da accelerare la discesa ...

Manovra - governo fermo su 2 - 4%. Conte : 'Riforme già nel 2019' | : "Sarà razionale e coraggiosa" afferma il premier al termine del vertice a Palazzo Chigi. "Confermiamo il 2,4% e si punta a una diminuzione del debito negli anni successivi", dice Di Maio. E aggiunge: "...

