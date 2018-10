Conte a Famiglia Cristiana | Non serve una nuova Dc ma una democrazia dei

huffingtonpost

(Di mercoledì 3 ottobre 2018) "Nonuna, ma piuttosto unadei cristiani".Così, in un'intervista esclusiva a, il premier Giuseppein merito all'opportunità della rinascita di un partito dei cattolici."La nostra è una manovra che guarda al ceto medio e al nostro tessuto produttivo. Puntiamo alla crescita, attraverso una manovra seria, responsabile e coraggiosa. Negli ultimi anni abbiamo visto che i tentativi di ridurre il debito pubblico con l'austerity, tagliando le spese sociali e gli investimenti hanno sortito l'effetto contrario. Questo governo, invece, si è impegnato in maniera credibile e nell'interesse del Paese a ridurre il debito attraverso misure strutturali per generare crescita. Abbiamo predisposto non soltanto interventi che danno impulso ai consumi e che tagliano le tasse, ma anche il più ampio ...