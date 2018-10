: #Confindustria: #Pil frena, incertezza sull'azione del #governo. non smontare le riforme sulle #pensioni - Agenzia_Ansa : #Confindustria: #Pil frena, incertezza sull'azione del #governo. non smontare le riforme sulle #pensioni - TelevideoRai101 : Confindustria:incertezza azione governo - GiostraGiacomo : Confindustria rivede a ribasso il Pil: 'Incertezza sull'azione di governo' - TGCOM -

Pil in calo dello 0,2% (1,1% nel 2018 e 0,9% nel 2019) rispetto alle previsioni di giugno. Così l'Ufficio studi.Tra gli altri fattori negativi, "l'aumento dello spread" e "l'" circa la "capacità deldi incidere sui nodi dell'economia" e la "sostenibilità del contratto di", che causa "meno fiducia degli operatori". Se le coperture della manovra economica non saranno ben definite si rischia "un rapporto deficit/Pil più alto", nonché un aumento delle "tasse in futuro".(Di mercoledì 3 ottobre 2018)